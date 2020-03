MOViE UP2020: il voucher per lavorare all’estero nell’audiovisivo

Se sei un operatore del settore audiovisivo domiciliato o residente nel Lazio e vuoi realizzare una work experience all’estero puoi richiedere un voucher da 2.700 a 10.000 euro per la copertura di tutte le spese. L’avviso pubblico per l’erogazione di voucher finalizzati allo svolgimento di work experience all’estero, pubblicato da Ass.For.SEO nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020 - finanziata dalla Regione Lazio P.O.R. F.S.E. 2014-2020, prevede il finanziamento di work experience all’estero per la realizzazione di esperienze di sviluppo professionale/commerciale presso aziende o istituzioni del settore di tutto il mondo. Le work experience potranno avere una durata da 1 a 3 mesi. Il voucher sarà erogato in base all’area geografica scelta ed al periodo di permanenza.

Il termine per la presentazione delle domande è il 26 Marzo 2020. Se vuoi avere maggiori informazioni, registrati e segui via webinar gli incontri informativi in programma.

Gli incontri sono riservati esclusivamente agli operatori dell’audiovisivo, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e che non abbiano già presentato domanda di partecipazione.



Per avere maggiori informazioni chiama lo Sportello MOViE UP 2020 al numero verde 800.777.519 o scrivi a info@movieup2020.it

Per registrarti e seguire via webinar gli incontri informativi in programma vai al link https://www.movieup2020.it/work-experience-allestero-incontri-informativi-marzo/