Music Warriors la terza edizione al Castello Baronale di Maenza

Terza edizione per la manifestazione Music Warriors a cura dell’associazione culturale Mela Viola.

Ospitata nella suggestiva location del Castello Baronale di Maenza, la manifestazione musicale si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Oltre ai consueti appuntamento con la musica classica il jazz, la kermesse sarà impreziosita da corsi di alto perfezionamento musicale. Tra i docenti, musicisti di e insegnanti di fama internazionale.

Una occasione imperdibile per ascoltare grandi maestri, incontrare altri appassionati di musica e partecipare attivamente a confronti e discussioni durante le cene che si terranno durante le serate del festival.

L’appuntamento

Con i concerti serali è dal 29 agosto al 3 settembre presso il Castello Baronale di Maenza

Gli appuntamenti serali:

Giovedì 29 agosto

ore 19.00 Vernissage esposizione d’arte MAD Odissea Contemporanea 2019

ore 20.00

Quintetto di Fiati “Eco Quintet”

ensemble da camera costituito da flauto, oboe,

clarinetto, corno e fagotto, formatosi nel 2019 all’interno del conservatorio “O. Respighi” di Latina ed offre al suo pubblico un repertorio che spazia dalla musica classica al jazz e alla musica etnica.

L’Eco Quintet è composto da: Ida Gianolla (oboe), Sara Natalizi (flauto), Andrea Antonelli (corno), Mirko Nunziante (fagotto), Mario de Meo (clarinetto)

Musiche di Ibert, Gershwin,Mozart, Morrocone e brani appartenenti alla tradizione klezmer

Venerdì 30 agosto

ore 19.00 Duo Ciccateri-Giocasa, Oboe e Viola

Musiche di Cannabich, Argentesi e Piazzolla

Sabato 31 agosto

ore 19.00 Et in Arcadia Ego

Liberamente tratto da Tadeuz Rozewicz per voce recitante

e suoni naturali con elaborazione live electronics Renato Gabriele, Raffaele Riccardi

Domenica 1 settembre

ore 19.00 Concerto per tromba

Arutunian - Concerto, Hohne Slavische “Fantasie” e Claude Debussy “La fille aux cheveux de lin, extraitdes Préludes” M° Martino Pezzolla

A seguire una breve esibizione degli studenti del corso di tromba

Lunedì 2 settembre

ore 19.00 Musica da camera

G.Tartini; Sonata in sol minore “Didone abbandonata” op. 1 n. 10

J.S. Bach; dalla Terza sonata per violino solo BWV 1005,

Largo e Allegro assai

J. Muller; Duetto n. 2 in sol Magg. per violino e viola,Adagio,

Rondò allegro scherzando

Silvia Zeverino, violino

A seguire,

L. van Beethoven, sonata n. 6 in la magg. Op. 30 n. 1

per violino e pianoforte

F. Kreisler; praeludium und allegro.

M° Francesca Schirinzi (violino), Antonio Mansolillo (pianoforte)

Martedì 3 settembre

ore 19.00 Duo Kalámia

Laura Venditti (saxofono soprano), Fabrizio Causio (fisarmonica)

Giorgio Mainerio: Danze Rinascimentali

Schiarazula Marazula, La Parma

Sonata n.2 BWV 1031

Astor Piazzolla: Café 1930

Manuel De Falla: Siete Canciones Populares Espanolas

El Pano Moruno, Seguidilla Murgiana, Asturiana, Jota, Nana, Cancion, Polo

Claude Debussy: Le Fille Aux Cheveux De Lin

Pedro Iturralde: Suite Hellénique

Kalamations, Funky, Valse, Kritis

Astor Piazzolla: Bordel 1900

Béla Bartok: Romanian Folk Dances

Joc Cu Bȃta, Brȃul, Pe Loc, Buciumeana, Poarga Romȃneasca, Maruntel

Silvia Zeverino, violino