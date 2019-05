Mussolini e i ladri di regime: gli autori Mauro Canali e Clemente Volpini alla Feltrinelli di Latina

Corsi e ricorsi storici ci raccontano come spesso è capitato che il potere politico si affiancasse ad arricchimenti illeciti, vere e proprie fortune accumulate. E non stiamo parlando della realtà dei giorni nostri: il libro "Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo", edito da Mondadori, propone uno studio approfondito che gli autori Mauro Canali e Clemente Volpini hanno condotto dopo lunghe ricerche storiche e storiografiche.

Alla vigilia dell’arresto di Mussolini nell’estate del ’43, il governo Badoglio istituisce una commissione per indagare sulle ingenti fortune accumulate dai gerarchi nel corso del Ventennio. Per la prima volta il Duce e i capi di regime finiscono sulle pagine dei giornali ma non per essere osannati. Anche l’opinione pubblica inizia a mettere in dubbio la presunta, fino ad allora, onestà e probità del regime fascista. Un libro che scava nelle appropriazioni indebite dei gerarchi fascisti aprendo una pagina inedita della nostra storia recente.

Venerdì 31 maggio alle ore 18.00 Mauro Canali e Clemente Volpini saranno alla libreria La Feltrinelli di Latina per presentare il libro Mussolini e i ladri di regime. Gli arricchimenti illeciti del fascismo. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Vittorio Buongiorno, caporedattore de Il Messaggero. Ad introdurre l’incontro la giornalista pontina Licia Pastore.