Natale a Latina: tutti gli eventi

Anche la città di Latina festeggia il Natale e lo fa con un ricco calendario di eventi che accompagnerà i cittadini dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Piazza del Popolo impreziosita dallo splendido albero, dalla giostra e dalla pista di pattinaggio sarà meta ideale per piacevoli passeggiate alla scoperta dei mercatini dell’artigianato posti in corso della Repubblica e via Eugenio di Savoia. Tutto il centro della città sarà ornato di luminarie che rendono l’atmosfera natalizia magica e famigliare.

Tanti anche gli eventi che animeranno questo splendido quadro, oltre 50 che hanno visto collaborare l’Amministrazione Comunale con le attivissime associazioni del territorio. Dunque ogni giorno spettacoli, musica, laboratori, proiezioni cinematografiche, eventi sportivi, solidarietà e due mostre: dal 18 dicembre al 6 pennaio presso l’ex Cinema Enal di Latina Scalo si terrà la mostra Luoghi Nascosti a cura dell’associazione fotografica Il Riscatto; e dal 20 dicembre al 6 gennaio presso lo spazio eventi Mug in via Oberdan: mostra opere pittoriche di Emanuela Del Vescovo e Silvia Rosa.

Un Natale che vedrà nel concerto gospel del 25 dicembre e nello spettacolo di Capodanno di Lillo&Greg e Latte e i suoi Derivati il clou dei festeggiamenti, e il tradizionale appuntamento con la Befana che scende dalla torre del Comune il 6 gennaio. Un Natale per tutti i gusti e per tutte le età all’insegna della convivialità e del divertimento.

Gli eventi del Natale a Latina:

8 dicembre

Ore 17: Coro Polifonico Di Latina, Concerto In Piazza Del Popolo.

14 dicembre

Ore 17.30: Giganti Danzanti Fred E Kmibu In Zona Ztl.

15 dicembre

Ore 16: Jungle Family In Zona Ztl.

Ore 9.30: Maratona Di Natale, Corsa Per Telethon. Corsa Competitiva E Giovanile A Cura Dell’opes Di Latina. Partenza H. 9.30 Campo Coni.

18 dicembre

Ore 11: Storie A Mente, Spettacolo Per Ragazzi Sulla Storia Della Bonifica Dell’agro Pontino A Cura Dell’ic Alessandro Volta – Presso Il Teatro Ponchielli.

Ore 17: Presentazione In Anteprima Del Documentario ‘Agro Pontino, Storia Di Un Territorio’ Di Annibale Folchi, Regia Di Gianluca Botti. Presso La Sala De Pasquale. Segue Un Ricordo Sulla Figura Di Annibale Folchi.

Ore 18: Concorso Fotografico ‘Celebra La Tua Città Tramite Uno Scatto’ Organizzato Dal Forum Dei Giovani Di Latina Presso Il Museo Cambellotti A Seguire La Conferenza Latina Stories Ii Edizione – ‘Latina E I Suoi Personaggi’.

Ore 18.45: Concerto ‘Aspettando Il Natale’ A Cura Della Schola Cantorum Diocesana Corodia. Presso La Cattedrale Di San Marco.

19 dicembre

Ore 17: Presentazione Del Libro ‘Sasha E La Luna’ Di Lucia Viglianti, Edizioni Il Levante. Presso Il Museo Cambellotti.

Ore 18: Concerto Nella Lingua Dei Segni Dell’ic Tasso In Piazza Del Popolo, Presso L’isola Di Porfido.

20 dicembre

Ore 15: Bolle Di Luce In Zona Ztl.

Ore 17: Cinema Da Leggere - “A Christmas Carol” Di C. Dickens, Lettura Libro E Proiezione Film. A Cura Dell’associazione Stefania Ferrari. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

21 dicembre

Ore 17.30: Street Art In Zona Ztl.

Ore 18: Una Schiacciata Per La Solidarietà A Cura Dell’air Beach Volley. Presso Il Palaeagle Di Borgo Piave.

Ore 18.30: Concerto Di Natale - “We Sing A Song Of Christmas Time” A Cura Di Luogo Arte Accademia Musicale. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

22 dicembre

Ore 12.30: Pranzo Solidale Nei Locali Adiacenti Il Dormitorio Invernale Presso L’istituto Del Preziosissimo Cuore Di Gesù.

Ore 17: Balli Flamenco In Zona Ztl.

Ore 17.30: Presentazione Del Libro ‘Mia Indimenticabile Consorte… Dall’epistolario Di Un Soldato Bassianese’ Di Massimo Porcelli. Presso Il Museo Cambellotti.

Ore 18: Una Schiacciata Per La Solidarietà A Cura Dell’air Beach Volley. Presso Il Palaeagle Di Borgo Piave.

Ore 18: Natale Per L’unicef - Concerto Del Quartetto ‘I Flauti’ A Cura Di Luogo Arte Accademia Musicale. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

23 dicembre

Ore 21: ‘Quando Nascette Ninno’ – Concerto Dei Canusia A Cura Dell’associazione ‘Saturnia Aps’ Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

24 dicembre

Ore 17: Sfilata Di Zampognari In Zona Ztl.

25 dicembre

Ore 18.00: Concerto Gospel Di Vincent Bohanan & Sound Of Victory. Palco Di Piazza Del Popolo.

26 dicembre

Ore 16: Spettacolo Supermagic In Zona Ztl.

Ore 17: Spettacolo ‘La Danza Di Pinocchio’ Del ‘Misha Ballet School’. Palco Di Piazza Del Popolo.

Ore 18: ‘Lo Schiaccianoci’ Balletto Classico Del ‘Movimento E Danza’. Palco Di Piazza Del Popolo.

27 dicembre

Ore 16: ‘Angelo Dove Sei?’ – Spettacolo E Laboratorio A Cura Della Chiesa Apostolica ‘Angolo Della Gioia’. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

Ore 17: Convegno ‘Le Opere Di Cambellotti In Terra Santa Nella Chiesa Dell’annuncio Ai Pastori Di Betlemme’ A Cura Dell’associazione Minerva Presso Il Museo Cambellotti.

Ore 19: Musical ‘Pinocchio’ Dell’anfiteatro Academy. Palco Di Piazza Del Popolo.

Ore 20.30: Concerto Gospel Di Natale Dell’associazione Vibration Gospel Choir. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

28 dicembre

Ore 15: Concerto Gospel Big Soul Mama Nella Ztl.

Ore 16: Music Contest / Open Space A Cura Dell’associazione Insieme Per Latina Scalo. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

Ore 17: Danza ‘Urban Christmas’ Del ‘Dance Lab’. Palco Di Piazza Del Popolo.

29 dicembre

Ore 17: Coreografie Di Flamenco A Cura Del ‘Reinacer Flamenco’. Palco Di Piazza Del Popolo.

Ore 18: Concerto Degli Elvis & Cadillac Dream, “Elvis E Il Grande Rock ‘N Roll”. Presso Il Palco Di Piazza Del Popolo.

Ore 18: Proiezione Del Film ‘Mio Fratello Rincorre I Dinosauri’ Di Stefano Cipani A Cura Dell’associazione Nova Urbs. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

31 dicembre

Ore 22: Concerto Spettacolo Di Lillo E Greg E Latte E I Suoi Derivati. Dj Set A Seguire. Palco Di Piazza Del Popolo.

4 gennaio

Dalle 10 Alle 16.30: Giochi Di Piazza, Laboratori Vari Nel Quartiere Q4 A Cura Dell’associazione ‘Camera Del Mezzogiorno’ Insieme Ad Altre Associazioni E Realtà.

Ore 16: Spettacolo Supermagic In Zona Ztl.

5 gennaio

Ore 10: Concerto Di Natale A Cura Dell’associazione Tre Mamme Per Amiche. Presso Il Museo Cambellotti.

Ore 18: Tradizionale Befana Dei Vigili Del Fuoco In Piazza Del Popolo.

Ore 18: Proiezione Del Film ‘Angry Birds’ Di Thurop Van Orman A Cura Dell’associazione Nova Urbs. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

Ore 21: La Pasquella - Concerto Dei Canusia A Cura Dell’associazione ‘Saturnia Aps’. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.

6 gennaio

Ore 16: La Befana In Piazza Del Popolo E Zona Ztl.

Ore 18: La Befana - Festa Del Quartiere A Cura Dell’associazione Insieme Per Latina Scalo. Presso L’ex Cinema Enal Di Latina Scalo.