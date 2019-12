Natale a Rocca Massima

Anche il Natale rocchigiano, giunto alla sua XI edizione, rientra quest’anno nel progetto della Regione Lazio le Feste delle Meraviglie. Ci si appresta dunque anche a Rocca Massima a celebrare le festività nel calore tipico dell’atmosfera natalizia.

Un mese di eventi per tutti i gusti: appuntamenti sociali, conviviali, culturali e religiosi, per la gioia di grandi e piccini. Si parte dunque domenica 8 dicembre con l’accensione delle luminarie per i vicoli del paese e dell’albero di Natale nella piazza principale e la presentazione del presepe a grandezza naturale nel cuore del centro storico.

Giovedì 12 dicembre alle ore 11.00 presso la sala consiliare del palazzo comunale si terrà il convegno tematico “promozione e valorizzazione del borgo antico di Rocca Massima”. Nel corso del pomeriggio invece sarà presentata la mostra permanente di fotografia storico-paesaggistica “Rocca Massima Ieri ed Oggi” e del sito di comunicazione e marketing territoriale “Rocca Massima Informa”.

Sabato 21 dicembre alle ore 16,00, presso il salone ex edificio scolastico via Ficorelle tutti i bambini potranno divertirsi con il Clown Cappuccino, insieme a Babbo Natale a cura del Mercatino Di Aprilia.

Lunedì 23 dicembre alle ore 16,00 presso la sala Polivalente del Plesso Scolastico del Boschetto si continua a festeggiare il Natale per i bambini con lo spettacolo del Mago Babbaleo sempre a cura di Mercatino Di Aprilia.

Nella mattina di mercoledì 25 dicembre presso la Chiesa San Giuseppe e San Michele Arcangelo, si potrà ascoltare il suono delle zampogne rievocare lo straordinario incontro tra musiche natalizie e cultura pastorale.

Sempre presso la sala polivalente del plesso scolastico del Boschetto, sabato 28 dicembre alle ore 17,30 si terrà la tradizionale tombolata di fine anno con assaggi di prodotti tipici locali a cura di ass. La Castagna di Rocca Massima.

Domenica 29 dicembre alle ore 11,15 presso la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo appuntamento con tutte le associazioni di volontariato, di promozione sociale e culturali, comitati e confraternite per la chiusura del calendario di festeggiamenti natalizi con una Messa di Ringraziamento.

Lunedì 6 gennaio a partire dalle 14.30 si festeggerà l’epifania con l’arrivo in piazza della Befana, che percorrerà le strade del centro storico alla ricerca dei bambini per distribuire caramelle e calze. Alle ore 15,15 presso la chiesa di San Michele Arcangelo si svolgerà il tradizionale concerto dell’EPIFANIA a cura dell’ass. Culturale mons. G. Centra, con la partecipazione del coro “lumina vocis” di Cori.