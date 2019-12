Natale al Museo Emilio Greco

Anche al Museo Emilio Greco di Sabaudia si festeggia il Natale con due appuntamenti dedicati ai più piccini e alle famiglie.

Sabato 14 dicembre alle ore 17 si replicherà il fortunato evento Sulle Orme dell’Artista, una vera e propria caccia al tesoro all’interno di un percorso didattico interattivo volto a far scoprire ai piccoli visitatori la magia che caratterizza l’arte di Greco e in generale uno spazio museale.

Altro appuntamento in programma sarà Esplorazioni Museali, l’evento si terrà domenica 29 dicembre sempre alle ore 17: una serie di visite guidate interattive nate per conoscere le opere e la poetica alla base del lavoro di Emilio Greco e per rendere piacevole e divertente l’approccio alla conoscenza e all’arte sia per i bambini che per gli adulti.

Gli eventi, che rientrano nel programma cittadino la Magia del Natale e in quello regionale Le Feste delle Meraviglie, sono a ingresso gratuito ma è preferibile prenotare la propria visita guidata telefonando al numero 339-8548674.

