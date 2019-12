Natale Apriliano 2019

Anche Aprilia si accinge a festeggiare il Natale inondando la città di luci, colori e mercatini.

Quest’anno, per la gioia di tutti i bambini, il villaggio di Babbo Natale non sarà solo in piazza Roma ma sarà allestito anche in zone periferiche come Campoverde, Campoleone, Toscanini, Borgata Agip, Selciatella e Fossignano.

Tra le vie del centro accese dalle luminarie volute dai commercianti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale si potranno ammirare le decorazioni di luci sulla facciata del Municipio ed elementi tridimensionali in Piazza Roma e passeggiare Tra le vie di Aprilia in Latium, ovvero i mercatini natalizi a cura della Pro Loco dove prendere spunto per le idee regalo, acquistare originali decorazioni per l’albero di Natale e la casa e molto altro ancora.

Tanti eventi e animazione per i più piccini si avvicenderanno nei fine settimana fino all’Epifania con l’ormai tradizionale discesa della Befana dal campanile di San Michele, la distribuzione di dolci e caramelle ai bambini presenti e il falò della Befana che chiuderà le festività.

Novità di quest’anno il concorso indetto dalla Pro Loco che premierà i più bei balconi addobbati, per avere maggiori informazioni e partecipare è possibile consultare la pagina Facebook dedicata alla competizione natalizia.

Gallery