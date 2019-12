"Natale Green" a Formia

Festeggiamenti natalizi all’insegna del rispetto dell’ambiente e la sensibilizzazione di grandi e piccini su questo tema sono quelli che si terranno a Formia dall’8 dicembre al 7 gennaio: Natale Green, anche quest’anno il Natale a Formia è verde.

Un programma variegato che si articolerà in diversi ambiti: educativi, culturali, artistici, educazione e tutela ambientale, paesaggistico-archeologica e promozione della mobilità sostenibile attraverso la pratica sportiva, il tutto con la particolare attenzione alla disabilità.

Fulcro di tutte le attività saranno la piazzetta Municipio in Via Vitruvio e la sala Falcone Borsellino all’interno dell’edificio comunale. Nella piazzetta sarà acceso l’albero di Natale e alcune installazioni artistiche realizzate con materiali di recupero, il tutto sarà illuminato con energia solare, saranno inoltre allestiti un mercatino di prodotti della tradizione contadina e un’area attrezzata per raccogliere i rifiuti di vario tipo. Nella sala Falcone Borsellino si svolgeranno gli eventi del ricco programma: spettacoli, mercatini, laboratori creativi, e nell’atrio del palazzo comunale si potrà ammirare una mostra di alberi di Natale realizzati con materiale riciclato.

Da visitare assolutamente il Presepe di Sabbia e novità di quest'anno il Presepe Galleggiante.

Il programma del Natale Green:

8 dicembre

- inaugurazione della manifestazione “Natale Green” con l’accensione delle installazioni artistiche floreali realizzate interamente con bottiglie in PET ed illuminate con lampade a led. Aperta fino al 7 gennaio 2020.

- accensione dell’albero di Natale dell’altezza di circa 25 metri completamente addobbato con luminarie a led. Illuminato fino al 7 gennaio 2020.

Le installazioni artistiche e l’albero di Natale saranno alimentate da pannelli fotovoltaici posti sul lastrico dell’edificio comunale dotati di accumulatori per la restituzione notturna dell’energia solare.

- inaugurazione della mostra “Il mio albero di Natale Green” che prevede l’esposizione di alberi di Natale realizzati con materiale esclusivamente da recupero, creati dalla comunità cittadina attraverso le associazioni, centri anziani, scuole di ogni ordine, singoli cittadini e attività commerciali. Aperta fino al 7 gennaio 2020.

- inaugurazione dell’area attrezzata dalla società di raccolta di Rifiuti “Formia Rifiuti Zero” con la presenza di un box interattivo che illustrerà giocando le modalità della differenziata, un infopoint sulle nuove proposte della raccolta dell’olio vegetale esausto e della raccolta selettiva delle bottiglie in PET con un eco compattatore a premialità. Aperto fino al 7 gennaio 2020.

15 dicembre

Ore 9,00 – 13,00 - “Pedalando con Babbo Natale …. “

Passeggiata in bicicletta nel centro cittadino a cura dell’associazione Aurunci Cycling Team. Manifestazione sportiva per favorire l’utilizzo della bicicletta, prevede un percorso attraverso le vie cittadine, per l’occasione chiuse al traffico veicolare. Un tour ciclistico che include anche la partecipazione di giovani diversamente abili.

Ore 9,00 - 19,00 - Mercatino contadino

Distribuzione di prodotti agricoli e tipici a km 0 a cura di contadini locali e dell’associazione Impronta Aurunca. Mercatino basato sulla promozione e valorizzazione di colture locali recuperando antichi sapori, il patrimonio naturale e la diversità biologica.

Ore 9,00 – 19,00 - sala Falcone e Borsellino

esposizione interattiva di bambole artistiche, tisane e letture di brani a cura di Dolls and Pretty Art Creations. Esposizione di produzioni artigianali in cartapesta a cura di Arti e Mestieri. Incontri, pensati per valorizzare “l’handmade” e riscoprire attraverso la manualità, vecchie tradizioni artigianali

Ore 20,00 - sala Falcone e Borsellino

Spettacolo teatrale “Green Santa Claus” all’insegna del rispetto ambientale per adulti e bambini a cura di Gabriella Catania. I simboli tradizionali del Natale rivivono attraverso le problematiche attuali sul cambiamento climatico, affrontati con atteggiamento di speranza e positività.

21 dicembre

Ore 9, 00 – 19,00 “La giornata dei Parchi” a cura del Parco Naturale Regionale degli Aurunci e Parco Regionale della Riviera di Ulisse entrambi presenti sul territorio comunale, realizzeranno una esposizione delle loro attività di protezione e effettueranno laboratori di educazione ambientale

22 dicembre

Ore 9,00 – 13,00 – “La cicloturistica di Natale”

evento che coinvolgerà l’intera città a cura dell’associazione Aurunci Cycling Team. Un percorso di 10 km circa che si snoderà attraverso i centri storici di Castellone e Mola, le emergenze archeologiche e naturalistiche della zona associando i valori educativi dello sport con la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e promozione turistica.

Ore 9,00 - 19,00 - Mercatino contadino

distribuzione di prodotti agricoli e tipici a km 0 a cura di contadini locali e dell’associazione Impronta Aurunca. Mercatino basato sulla promozione e valorizzazione di colture locali recuperando antichi sapori,, il patrimonio naturale e la diversità biologica.

Ore 9,00 – 19 sala Falcone e Borsellino

Incontro e storie con un pezzo di legno “Mostra su Pinocchio”con le creazioni in legno d’ulivo di Franco Viola per la promozione e conservazione delle tradizioni culturali della comunità locale.

Ore 9,00 – 19 sala Falcone e Borsellino

Laboratorio creativo con la tecnica delle cannucce di carta a cura della cooperativa sociale Erasmus che porterà la sua testimonianza fattiva delle attività di assistenza e riabilitazione dei diversamente abili.

Ore 9,00 – 19 Laboratorio “costruisco il mio giocattolo di cartone”. L’associazione Spiringuacchio restituisce valore al gioco inteso come momento di espressione creativa.

29 dicembre

Ore 9,00 – 19 Coccodrile day

Rimettersi in forma dopo le festività attraverso pratiche naturali. La corretta alimentazione contenuta in ricette culinarie della tradizione locale a cura di Lady chef Associazione dei Cuochi del Golfo. Fitness collettivo, come perseguire una forma fisica attraverso un corretto stile di vita. Momenti organizzati di attività all’aria aperta condotti da esperti di settore.

7 gennaio

Ore 18,00 Premiazione della mostra concorso “Il mio albero di Natale Green” con l’assegnazione dei premi e la chiusura della manifestazione “natale green”