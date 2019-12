Natale In… Centro a Priverno

Ricco il programma degli eventi che l’Amministrazione Comunale ha elaborato in collaborazione con le Associazioni locali per festeggiare questo Natale 2019 a Priverno.

Incontri, mercatini, presentazioni di libri, concerti, spettacoli una serie di attività per grandi e piccini e inoltre diverse mostre: L’argento come non lo avete mai visto (dal 7 dicembre al 6 gennaio) al Museo Archeologico, mostre di fotografia.

Saranno aperte le Botteghe di Natale con esposizione e vendita di oggetti artigianali, opere d’arte e sarà disponibile per grandi e piccini la Fabbrica di Babbo Natale e le Sue Renne con musica, mostre e cultura. Non mancherà la vendita di beneficenza di manufatti artigianali a cura del Centro Diurno Disabili Labirinto-La Sponde e a cura dell’Associazione Cuore di Penelope.

Gli eventi del Natale a Priverno:

Sabato 7 dicembre

ore 16,00 Biblioteca Comunale

presentazione del libro C’era ‘na vota - Racconti Privernati

di Francesca Caddeo

domenica 8 dicembre

ore 14,30 Piazza Giovanni XXIII e Via San Giorgio

presepe vivente

venerdì 13 dicembre

ore 17,30 Biblioteca Comunale

presentazione del libro Ventuno lustri di Cesare Gigli,

sabato 14 dicembre

ore 16,30 Via Consolare

spettacoli con trampolieri, danza della sfera, danza del fuoco, cosplay

ore 18,45 Chiesa Sant’Antonio Abate

Christmas in jazz: concerto organi e cantorie, i suoni dell'aria nei luoghi dello Spirito Coro Mavra

domenica 15 dicembre

ore 16,00 Chiesa di San Benedetto

presepe vivente

ore 18,00 concerto variazioni linguistiche made in italy

con Marco Lo Russo alla fisarmonica e il soprano Min Ji Kang, Cattedrale di Santa Maria Annunziata

sabato 21 dicembre

ore 10,30 Portici Comunali

inaugurazione mostra di pittura La forma dell'aria di Paolo Marroni e Gianni Mastrantoni

ore 16,00 Museo Archeologico

Laboratorio Di Natale al Museo Archeologico, Decorazioni natalizie a tema archeologico

ore 16,00 Via Consolare

concerto itinerante con i Briganti dell’Appia

ore 20,30 Auditorium - Ex Infermeria, Borgo di Fossanova

concerto di beneficenza con Mercanti et servi Tribute Nomadi Band

ore 16,30 Via Consolare

spettacoli con trampolieri, danza della sfera, danza del fuoco, cosplay

domenica 22 dicembre

ore 18,00 Auditorium Ex infermeria, Borgo di Fossanova

Concerto di natale, Complesso Bandistico Città di Priverno

giovedì 26 dicembre

ore 18,30 Santuario di Mezzagosto

concerto con Le Pucci Christmas live

sabato 28 dicembre

ore 17,00 , Museo Medievale, Borgo di Fossanova

presentazione del libro L’estate del mirto selvatico di Gian Luca Campagna

ore 19,00 Abbazia di Fossanova

concerto finale Organi e Cantorie, i suoni dell'aria nei luoghi dello Spirito, Rassegna dei Cori partecipanti

domenica 29 dicembre

ore 17.00 Teatro Sociale, ex Istituto d’arte

racconto cantato Natale tra patrizi e plebei

lunedì 30 dicembre

portici comunali, piazza giovanni XXIII

inaugurazione mostra fotografica collettiva

venerdì 3 gennaio

ore 17,30 e ore 21,00, Auditorium Ex Infermeria, Borgo di Fossanova

spettacolo christmas disney show 2020

sabato 4 gennaio

ore 18,00 Chiesa Santa Maria del Suffragio (Purgatorio)

corale polifonica Armonia di Voci, dirige il Maestro Bruno Scioscia

lunedì 6 gennaio

ore 16.00 Piazzale Metabo

inaugurazione della ludoteca comunale Lucignolo

