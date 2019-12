Natale Insieme a Cori

Due giorni ricchi di attività a Cori per la rassegna Natale Insieme organizzata dall’Associazione culturale Event Art, in collaborazione con Comune di Cori e Associazione culturale Chi dice donna.

Sabato 14 e domenica 15 dicembre piazza Signina e Via Madonna del Soccorsi si animeranno di mercatini natalizi e da un imperdibile presepe rinascimentale vivente con figuranti in costumi d’epoca. Si potranno ammirare le esibizioni degli Sbandieratori di Cori, quelle delle scuole di ballo e dei cori natalizi, si terranno agguerrite gare di mostaccioli tra massaie, simulazioni di volo di Fly in the Sky e laboratori creativi e ludoteca in legno itinerante per i più piccini.

Nel corso dei due giorni di festa si terranno inoltre due concorsi: un concorso estemporaneo di pittura per il quale gli artisti si posizioneranno tra i vicoli e le piazze dello splendido centro storico di Cori e immortaleranno gli scorci più belli, in palio dei premi in denaro e un cesto degli ottimi prodotti tipici locali; la due giorni sarà caratterizzata anche da un secondo contest che unisce il tema del rispetto per l’ambiente e il risparmio energetico con la creatività: i concorrenti, professionisti e non, realizzeranno delle luminarie con materiale di recupero anche in questo caso sono previsti dei premi in denaro per i primi classificati.

Una chicca di questi due giorni di festa sarà il 3D street painting show a cura della Scuola di Madonnari di Napoli.

Dulcis in fundo per tutti i visitatori saranno a disposizione delle visite guidate a cura dell’Associazione culturale “Arcadia” alla scoperta dei principali siti archeologici e monumenti di Cori: l’Acropoli e il Tempio di Ercole, le Mura poligonali, il Complesso Monumentale di Sant’Oliva, il Museo della Città e del Territorio di Cori, l’area del foro romano, il Tempio di Castore e Polluce, la Cappella dell’Annunziata. Per partecipare occorre prenotare la propria visita inviando una email all’indirizzo arcadia@museodicori.it. Per tutti coloro che parteciperanno alla visite guidate avranno accesso a particolari menù, degustazioni e sconti nei ristoranti e locali convenzionati.

