Natale su AmaZZon a Opera Prima

Si comincia a respirare l’atmosfera natalizia così magica e gioiosa per i più piccini, e quale occasione migliore dunque per la famiglia se non andare tutti insieme a teatro?

Opera Prima, il piccolo e accogliente teatro di Latina, inaugura una nuova edizione della rassegna “Emergenze e Dintorni della Scena” con lo spettacolo Natale su Amazzon di Matutateatro, all’interno dell’ormai storico appuntamento dedicato ai più giovani Teatro a Merenda.

Sabato 30 novembre alle ore 18.00 grandi e piccini potranno gustare una recente produzione dell’attivissima compagnia di Sezze scritto diretto e interpretato da Elena Alfonsi Alessandro Balestrieri Julia Borretti Titta Ceccano Andrea Zaccheo e un attore misterioso.

Da anni purtroppo il risvolto commerciale del Natale ne offusca l’atmosfera di amore e raccoglimento che lo dovrebbe caratterizzare, e sebbene la riflessione su questo argomento non sia nuova, Matutateatro la reinventa in modo leggero, adatto ai bambini, per riscoprire insieme la perduta magia del Natale, forse perduta tra gli scaffali di un magazzino del grande sito commerciale, forse il più famoso al mondo. Dunque tra risate, click e compere a più non posso torneremo tutti bambini e riscopriremo il vero significato del Natale.

L’appuntamento

È dunque per sabato 30 novembre alle ore 18.00 presso il teatro di Opera Prima. È fortemente consigliata la prenotazione chiamando i numeri 392 0207982 o 329 1099630, 347 7179808.

Gallery