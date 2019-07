A Pontinia tornano le sfilate del New Look Fashion Style

Tornano le passerelle che New Look di Bottoni Anna propone a Pontinia in occasione dell’Estate: anche quest’anno «New Look Fashion Style» si terrà in un unico appuntamento, fissato per domenica 21 luglio 2019 dalle ore 20,30 in Piazza Indipendenza, vicino l'ex Albergo Pontino, location che ha accolto l’evento anche negli anni precedenti. La kermesse, come di consueto, sarà una sfilata di moda e di acconciature per bambini e adulti, con gli abiti forniti dagli esercizi commerciali “Cocò Moda” e “Patty e Sony”: presenta Maria Rita D’Alessio con l’accompagnamento musicale del duo «The Shure» costituito da Umberto e Cristina. Nel corso della serata ci sarà anche l’esibizione di Mascotte della Disney e delle “LOL Surprise”, per la gioia dei più piccoli che potranno avere palloncini in omaggio.



L’evento, patrocinato dal Comune di Pontinia e dal Comitato La Piazza, Associazione di Commercianti del Centro, inserito nel calendario degli appuntamenti dell'Estate Pontiniana, è realizzato grazie alla collaborazione degli esercizi commerciali Koko’s Bar e Pizzeria La Margherita, che provvederanno al servizio di ristorazione ai tavoli. Ad aprire la passerella saranno Silvia Ferracci e Giorgia Spirandelli, le ultime due «Miss New Look» in carica, rispettivamente nel 2017 e 2018. Grazie al rinnovo dell’accordo con la televisione locale SL48, la serata sarà ripresa e prossimamente trasmessa in differita anche su Viva L’Italia Channel e Babel TV.



L’hair stylist Anna Bottoni rende noto che il prossimo appuntamento sarà la 4^ edizione del concorso di bellezza «Miss New Look», in programma sabato 10 agosto sempre in Piazza Indipendenza (che da Luglio fino a Settembre sarà Isola Pedonale ogni giorno dalle 20,00 alle 24,00), mentre si chiuderà la stagione calda sul Palco davanti al Comune con New Look Special Wedding, una sfilata di acconciature e di abiti da sposa il 24 agosto in occasione della Notte Bianca di Pontinia, grande evento di fine estate organizzato dall’Associazione Sant’Anna 2.0, impegnata in questi giorni nell’organizzazione della Festa Patronale in onore di Sant’Anna.

Gallery