"New Look Special Wedding", moda e acconciature per il matrimonio a Pontinia

Durante la Notte Bianca di Pontinia è in programma "New Look Special Wedding", l’evento conclusivo della moda con un dèfilèe di abiti da sposa, sposo, cerimonia e acconciature autunno/inverno 2020 in piazza Indipendenza.

Anche quest’anno, dopo "New Look Fashion Style" e "Miss New Look", il calendario degli appuntamenti estivi promossi da New Look di Bottoni Anna si chiuderà in occasione della “Notte Bianca” di Pontinia del 24 agosto, per il secondo anno consecutivo organizzata a cura dell’Associazione Sant’Anna 2.0. Sul palco di Piazza Indipendenza, centro principale della città e anche della festa, andrà in scena "New Look Special Wedding"; la kermesse, che sarà condotta dalla pontiniana Federica Subiaco, avrà inizio alle 21 e sarà organizzata dal Salone New Look di Bottoni Anna, che, com’è consuetudine, curerà la realizzazione delle acconciature delle modelle che sfileranno in passerella e tutta la Logistica, insieme all’atelier di Abiti da Sposi “Dolce Emozione” di Latina e a “Il Regno dei Bimbi” di Via Cesare Battisti, con la propria offerta di abiti, anche per bambini. Sulla passerella ci saranno, tra le altre, le ultime due Miss New Look: Giorgia Spirandelli, vincitrice nel 2018 (e già Miss Latina 2014) e Giada Martin, incoronata da pochi giorni.

La serata proseguirà sul palco quando dalle 22,30 circa ci sarà l’esibizione della Band Tribute “Antonello Cuomo canta Venditti”. Alla mezzanotte il tradizionale spettacolo pirotecnico per concludere simbolicamente l’Estate Pontiniana, che anche quest’anno, dopo la scorpacciata di eventi dello scorso anno, non ha assolutamente deluso le attese.