NoViolenza 2.0: il digital game che chiude il progetto contro la violenza di genere

Volge al termine il progetto #NoViolenza 2.0 realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio di Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, che attraverso attività svolte nelle scuole, ne i centri sportivi e in spazi di aggregazione ha promosso la cultura del rispetto reciproco e il contrasto alla violenza sulle donne.

A conclusione di questo percorso ci sarà un digital game che si svolgerà sulla piattaforma Zoom e si potrà seguire attraverso la pagina facebook No Violenza 2.0. A sfidarsi adulti e giovani divisi in squadre che metteranno in pratica quanto appreso durante il progetto.

Interagendo con un atlante quale tabellone di gioco, in una sorta di Pechino Express digitale, i concorrenti dovranno rispondere a domande, aperte e chiuse, dopo aver analizzato video, cartoni famosi, momenti di spettacolo che riguardano temi sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e la discriminazione di genere.

Ogni risposta fornita dai singoli partecipanti comporterà l’assegnazione di punti.

Mercoledì 24 giugno, a partire dalle ore 9:15 si terrà la diretta Facebook dell’evento durante il quale tutti potranno partecipare commentando la trasmissione streaming e facendo domande agli Organizzatori, ai Responsabili Istituzionali e agli Esperti di settore che interverranno

Programma

ore 9.15 Presentazione Evento

ore 9.30 Digital Game Launch e Facebook live session #noviolenza2.0 con incontri, interviste e saluti istituzionali

ore11.00 | Proclamazione squadra vincitrice Digital Game

ore 11.30 | Conclusioni, commenti finali e saluti istituzionali



