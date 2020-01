NoHayBanda e All Against All dal vivo al Teatro Fellini

La musica è di scena al teatro Fellini di Pontinia con una serata organizzata in collaborazione con il SOTTOSCALA9 Circolo Arci e Hyra Alive.

Sabato 1 febbraio dalle ore 22.00 si inizia con il duo strumentale All Against All composto da Marco Scisciò al basso e Max Bergo alla batteria. Entrambi militanti in diverse band undergroung laziali propongono una personalissima rivisitazione di generi e stili: dall'hardcore al jazz, dal post-punk al noise allo stoner.

La serata prosegue con i NoHayBanda duo italiano che ha suonato in tutta Europa e negli Stati Uniti. Composto da Fabio Recchia ed Emanuele Tomasi, il duo propone una originale fusione di math-rock con musica elettronica. Particolarità è l’abilità di Recchia che riesce a suonare basso, chitarra e synth contemporaneamente. Negli ultimi lavori si è aggiunto Emanuele Tosi che con l’uso del trigger permette l’inserimento di suoni ritmici e non.

L’appuntamento

È dunque per sabato 1 febbraio a partire dalle 22.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3925407500 – 3292068078 e 0773339172, inviare una email agli indirizzi info@fellinipontinia.it o segreteria@fellinipontinia.it o passare presso il botteghino (lunedì, mercoledì e venerdì 10-13 e 15-17).

