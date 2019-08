Norbensis Festival: torna la manifestazione che invita alla pace tra i popoli

Come è ormai consuetudine per i paesi dei Monti Lepini, l’estate vuol dire tradizioni e scambio culturale con altri popoli attraverso una serie di eventi e festival che ospitano delegazioni provenienti da Paesi di tutto il mondo e che attraverso la musica, la danza e le arti celebrano la gioia di stare insieme e scoprire nelle diversità la vera ricchezza e umanità.

Dunque dal 21 al 25 agosto torna a Norma il Norbensis festival - "Il Folklore nel Lazio per la Pace dei Popoli", una manifestazione realizzata con i atrocini della Regione Lazio, “Lazio Eterna Scoperta” e del Comune di Norma.

L’evento nel corso degli anni ha ospitato oltre 4750 artisti facenti parte di 160 gruppi folk provenienti da 50 nazioni differenti e si è sviluppato ponendosi l'obiettivo di “essere momento social”, ovvero far vivere allo spettatore il festival non solo come osservatore, bensì come partecipante attivo attraverso l’incontro “dell’altro” consolidando il proprio status nel processo identitario.

La manifestazione avrà inizio con la parata dei gruppi internazionali nel centro storico di Norma mercoledì 21 agosto alle ore 21.00 che aprirà ufficialmente il festival. Protagonisti i gruppi folkloristici provenienti da Spagna-Canarie, Bulgaria, Bangladesh, Bosnia, Kenya e rappresentanze italiane da Erba – Como, Villa Latina – Frosinone e Latina. Il Festival oltre a ospitare spettacoli di danze e musiche tradizionali darà largo spazio al folklore dei vari paesi, alla scoperta di usanze, piatti e artigianato tipici.

Tanti anche gli eventi collaterali come i giochi popolari tra le nazioni, messa della pace con il cerimoniale dei gruppi ospiti, torneo internazionale di calcio a 5, dopofestival “Colori dal mondo” - i giovani lepini in festa incontrano i giovani del mondo (international jam-party night), Miss Norbensis Festival. Tutti i partecipanti potranno inoltre degustare i prodotti tipici della nostra regione e conoscere meglio il territorio attraverso visite guidate a luoghi d'arte e siti archeologici del lazio.

Gli spettacoli serali saranno condotti dallo speaker radiofonico Riccardo Castro. La manifestazione si concluderà con la Cerimonia di Chiusura, che comprenderà nuovamente una parata dei gruppi fokloristici per le vie del centro di Norma domenica 25 agosto.

L’appuntamento

È dunque a Norma dal 21 al 25 agosto.