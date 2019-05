Notte Bianca al Borgo di Castellone: Formia omaggia De André

Una serata di grande suggestione quella di sabato 1 giugno nel Borgo di Castellone dove si terrà la prima delle tre Notte Bianche in programma per questa estate a Formia.

Una manifestazione dal titolo “Creuza de Ma” ispirato all’omonimo album di Fabrizio De André che darà vita a un vero e proprio gemellaggio per una notte tra Formia e la città di Genova, entrambi affascinanti porti del Mediterraneo. Un omaggio a De André che si espliciterà attraverso performance musicali e teatrali itineranti, oltre che con degustazioni del piatto più caratteristico della capoluogo ligure: la pasta al pesto.

Dunque una Notte Bianca ricca di eventi organizzati dalla Produzione Teatro Kappao in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti Sant’Erasmo e il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus e realizzati in stretta collaborazione con le tante e attivissime associazioni locali e l’Amministrazione Comunale.

Spettacoli teatrali, musica, performance, letture tra gli stupendi vicoli di Castellone che dalle 21.00 permetteranno ai visitatori di godere delle bellezze di Formia e di un intrattenimento di altissimo livello.

Il programma della Notte Bianca:

– Ore 21.00 al Cancello, concerto spettacolo – TREandrè – “Tra Periferie e Mare” con Gino Lauro (voce e chitarra), Antonello Musto (chitarra e percussioni) e Piero Panarello (fisarmonica e cori).

dalle 21.15

– Torre dell’Orologio, performance con il mix musica-teatro “Storie e strade” con Daniela Esposito

– via della Torre, spettacolo teatrale “Tumuli Bianchi” con Silvia Romano,

– in via Capo Castello, il concerto “Cattivo Costume” – “’O Cunto E’ A’Mbasciata” con il duo Marco Milone (voce e chitarra) e Roberta Ida Izzo (voce e percussioni)

– in via Torretta, teatro-danza con “La Striscia del Mediterraneo” con Alessandro Acquista e “Polvere” con Lorena Mordà a Vico Orticello

– eventi “Le Nuvole” con Manuela Massicci, la kermesse teatrale “Corde Tese” con Barbara Sartori, “Madre” con Anna Mingarelli e quella musicale “Percorsi Sonori” con Emanuele Damiani

– in piazza Sant’Anna, selezione musicale DJ set “Nu Med Sound Set” PMX con Paloma Pi

– in via Traiano ancora tanto teatro con “Oltre La Foresta” con Ivano Salipante, per proseguire con la kermesse musicale/teatrale “Echi d’inganno” con Roberta Tafuri.

– dalle 22.15 in piazza Sant’Erasmo

concerto dei Neminem Laedere “Mediterraneo, una Casa per i popoli” con i brani di Fabrizio De Andrè. Sul palco si esibiranno Gianni Gandino (voce e chitarra), Max Teodosi (chitarre e bouzouki), Paolo Verini (tastiere), Barbara Illi (cori), Andrea Nebbiai (basso), Margherita Musto (violino) e Massimo Ventricini (percussioni)

