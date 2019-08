Notte Bianca a Pontinia: tutto pronto per la seconda edizione

Tra i vari eventi estivi, dopo il successo della festa patronale dedicata a Sant’Anna, l’Associazione Sant’Anna 2.0 in collaborazione con il Comitato La Piazza e con l’Amministrazione Comunale organizza la Notte Bianca di Pontinia.

La manifestazione, alla sua seconda edizione, proporrà nella serata di sabato 24 agosto intrattenimento, enogastronomia e divertimento per tutti i gusti e per tutte le età.

Le attività nel centro cittadino

Dalle 19 alle 2 di notte il centro sarà animato da musica, animazione: ogni piazza e le strade principali avranno le sue attrazioni, ognuno potrà scegliere quella che fa al caso suo. A farla da padrona la Festa della Birra per cui ogni bar e ristoratore proporrà un marchio diverso di birra per favorire tutti i palati. In piazza Indipendenza sarà posizionato un vero e proprio villaggio dedicato ai gonfiabili per la gioia dei più piccoli e un mercato artigianale tutto da visitare. Nella piazza centrale sono previsti inoltre due appuntamenti: alle 21 New Look Special Wedding Dèfilèe Matrimonio e Acconciature e alle 22.30 il concerto di Antonello Cuomo canta Venditti, sosia di Antonello Venditti. In via Cavour si terrà l’esibizione in stile Rock&Blues targata “Cosmo’s Factory”, a partire dalle 20.30. A poca distanza ci si potrà scatenare col ballo liscio con le musiche di Sandro Micheli e le telecamere di Tv SL48. In via Battisti ci sarà il concerto degli “Zoozero” e l’animazione a cura di “Libera Mente”, in via Marconi il dj set di Andrea Gregori. Piazza Kennedy sarà invece animata da molti ospiti: ad aprire le danze Massimetto con una massiccia dose di blues, proposta insieme a “The primary colors”; a seguire i “Night Dream voice e guitar duet”, e infine “Gli adorabili”, con l’animazione curata da “La Fabbrica di Cioccolato”. La grande festa culminerà all’una di notte con uno spettacolo pirotecnico firmato da “Scarsella Fireworks”.