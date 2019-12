Dopo il grande successo degli scorsi anni che hanno visto migliaia di spettatori nel caratteristico comune della Riviera di Ulisse, il prossimo 5 gennaio torna ad Itri la terza edizione di Notte di Luci al Centro Storico, evento organizzato dall’Associazione Archimente di Itri in collaborazione con Robert Rivera Press Events.

A partire dalle ore 16.30, quando la luce del giorno lascia spazio al buio, il borgo medievale itrano sarà avvolto dai colori caldi di più di 25000 piccole fiammelle che daranno vita ad uno spettacolo senza eguali illuminando i vicoli, gli archi, le case e gli angoli più nascosti.

Nella parte più alta che domina il Centro Storico saranno presenti stand enogastronomici.

Tanti gli Artisti che si esibiranno lungo tutto il percorso:

- nei vicoli del Borgo Antico ci saranno Ippolito De Medici, Giulia Gonzaga, Kaireddin il Barbarossa, Frà Diavolo, Urbano VI, che narreranno i loro trascorsi di vita a Itri.

Il Progetto Turistico Culturale "Vivi la Storia" a cura di Robert Rivera ed Enza Simeone

La rappresentazione a cura della Cantina Teatrale La "Luccicanza" con la regia di Diego Sasso;

- la Street Band BadaBimBumBand che Vi guiderà per i vicoli del Centro Storico Medioevale;

- le calde note di Harp Guitar Travel;

- Da non perdere il concerto Ideato da Robert Rivera e Valeria Martone con la direzione Mmusicale di Sergio Locascio, "Sopra le Righe & Friends” - Chiesa San Michele Arcangelo - Ore 19.30;

- Voce e musica di Pierre Cheope Saltarelli;

- il duo Punto Zero musica e voce;

- le magiche note del sax di Daniele Vitale;

- lo spettacolo di danza aerea e spettacolo con luci a Led dei Lux Arcana;

- il travolgente spettacolo con fiamme, giochi di fuoco, sputafuoco, mangiafuoco dei Lux Arcana.



Torna anche il "Grande Concorso Scatta una Foto e Vinci Eden Spa", 3 premi in Palio. Regolamento sull’evento Facebook.



Nel corso dell’evento sarà possibile anche assistere dal vivo alla realizzazione di una candela a casa, Laboratorio dimostrativo a cura di Shabby cheap & chic di Laura Fiordaliso.





Aree parcheggio Bus:

Piazzale Carabinieri d’Italia

Area Mercato Via 8 Marzo



Aree parcheggio autovetture:

Piazzale Carabinieri d’Italia

Area Mercato Via 8 Marzo

Piazzale Padre Pio

Area Parcheggio Via Porta Carrese

Area Parcheggio Don Morosini/Via Sant’Apollonia