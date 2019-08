“La Notte di San Lorenzo - Una stella per te” a Rocca Massima

Sono tanti gli appuntamenti nella provincia pontina per la notte di San Lorenzo, forse una delle più attese dell’estate. E quella di sabato 10 agosto sarà una serata speciale anche a Rocca Massima.

In programma l’evento “La Notte di San Lorenzo - Una stella per te” V Memorial Marco del Ferraro, organizzato dalla Pro Loco, un’occasione per ammirare le stelle cadenti sotto il cielo di uno dei borghi più belli.

La serata sarà accompagnata anche dalla musica live di Giampiero Gotti e dalla degustazione al piatto dei prodotti tipici locali. Dalle 20.30 l’appuntamento è in programma al Parco Della Memoria.