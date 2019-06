Notti Magiche: a Pontinia tanti eventi per i weekend di giugno

Arrivano a Pontinia le Notti Magiche che si terranno nei weekend di giugno con un fitto calendario di appuntamenti per grandi e piccini che si concluderanno domenica 23 giugno con il Pontinia Music Festival.

La manifestazione, a cura della neonata associazione New&venti, porterà a Pontinia grandi nomi del panorama musicale italiano: Irama, Fred De Palma, Shade e i DJ Prezioso e Marvin. Ogni fine settimana intrattenimento per grandi e piccini stan enogastronomici e di artigianato.

Dal 7 al 9 giugno

Ricco il programma del fine settimana dal 7 al 9 giugno. Venerdì 7 e sabato 8 si svolgerà presso l’Arena Pontinia Giocando sotto le Stelle una sorta di “giochi senza frontiere” al quale chiunque potrà iscrivere la propria squadra, che nella giornata si sabato saranno arricchiti dalla VII edizione della Corsalsiccia a cura della Podistica Pontina. Domenica 9 i giochi saranno dedicati ai più piccini.

Dal 14 al 16 giugno

Si parte dal venerdì sera con “A tutto Fritto – Arrosticino in Festa” un tripudio di street food di alta qualità animato dalla musica degli Easy Skankers. Sabato 15 giugno si potrà partecipare alla Serata Cocktail arricchita da un DJ SET a cura di DJ Alex Gatta, MC DJ Project e Pietro Giannelli. Domenica 16 giugno largo alla prima edizione della Grande Festa dei Bambini con gonfiabili di varie misure, mascotte e animazione.

Il 22 e 23 giugno

Gran finale della manifestazione con un motoincontro Welcome Summer Run realizzato in collaborazione con il gruppo “Undertaker Family” di Latina e il Birra on the road un appuntamento per gli appassionati di birre, animato dalla musica dei Club Mario. Il clou delle Notti Magiche arriveranno con il Pontinia Music Festival che vedrà esibirsi a partire dalle 20.45 Irama, Fred De Palma, Shade e chiusura con DJ SET tenuto dai DJ Prezioso e Marvin, è possibile acquistare i biglietti sul circuito CiaoTickets.

