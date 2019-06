Notturna Olim Palus: tutto pronto per la VII edizione della manifestazione podistica

Torna per la sua VII edizione la Olim Palus la corsa notturna per il centro della città. Latina tornerà ad animarsi di podisti professionisti e non che si contenderanno la vittoria.

Inserito nel circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, l’Olim Palus, è anche memorial “Roberto Lazzeri”, cui è associato il trofeo il “Campione di Latina” riservato al primo uomo al traguardo e alla prima donna al traguardo residenti a Latina.

Saranno premiati i primi tre uomini assoluti e le prime tre donne assolute, i primi tre uomini e donne di categoria, le prime tre società con il maggior numero di atleti all’arrivo. Come sempre la gara ufficiale prevede tre giri da tre chilometri per le vie del centro città. Cresce l’attenzione per questa gara su asfalto, una competizione veloce che l’anno scorso ha visto segnare nuovi record: nella categoria uomini Yassin Bouih, delle Fiamme Gialle, ha tagliato il traguardo in 00:28:13 mentre Patrizia Capasso ha chiuso la gara in 00:34:54.

Ma non finisce qui, oltre alla gara principale si terrà anche la quarta edizione del progetto “Da 0 a 10 km”, ideato da Tabella Falcone e Maione Store per l’avviamento al podismo a partecipare al progetto i podisti all’esordio in competizioni ufficiali.

Ci sarà un momento speciale anche per chi non è podista con la camminata sportiva in cuffia. Un allenamento a ritmo di musica organizzato da Enjoy Training.

La sicurezza pubblica e la viabilità saranno come ormai tradizione garantiti oltre che dalla Polizia Locale, da del personale con compiti di protezione civile con la collaborazione di ragazzi di colore dei vari centri di accoglienza gestiti dall’Astrolabio.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 28 giugno in piazza del Popolo a Latina a partire dalle ore 21.00.

Gallery