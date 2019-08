A Sabaudia l’XI edizione del Palio dei Draghi

All’interno della ricca programmazione estiva di eventi Sabaudia in Vetrina, arriva nella città delle dune l’XI edizione del Palio dei Draghi.

Torna l’emozionante sfida tra le contrade di Sabaudia la Torre, i Tre Cantoni, la Tramontana, la Maga Circe e la Gincana, campione uscente dalla X edizione, si contenderanno la vittoria a suon di pagaiate.

Una manifestazione amata dai cittadini che richiama pubblico da tutta la provincia sia per la spettacolarità delle imbarcazioni, le grandi canoe decorate i dragon boat, che per l’accesa sfida tra le squadre.

Come sempre ad aprire il pomeriggio di sport e divertimento sarà la competizione che vede in gara rappresentanti di alcuni comuni pontini e le associazioni locali, in palio per loro il Trofeo De Bellis, offerto dall’Associazione Maga Circe in ricordo di un’atleta e amica del palio, prematuramente scomparsa.

L’appuntamento

Con i colori, lo sport e il divertimento è dunque per domenica 1 settembre a partire dalle ore 15.00 presso il Lago di Paola a Sabaudia

Il programma della manifestazione

Ore 15.00 Raduno partecipanti presso Asd The Core

Ore 15.30 Regate amatoriali con Enti e Associazioni Locali

Segue premiazione

Ore 18.00 Regata delle Contrade

Segue premiazione

Ore 20.00 Cena a buffet su prenotazione (entro il 31/08/2019) a cura di Sabaudia Nostrana