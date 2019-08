A Cisterna torna il Palio dell’Anello

Torna domenica 25 agosto la storica manifestazione amata dalla cittadinanza cisternese e non solo: il Palio dell’Anello organizzata dal Comune di Cisterna in collaborazione con la Pro Loco e il Comitato Spontaneo Palio dell’Anello.

Per una giornata il corso principale di Cisterna sarà gremito di cavalieri, ben 40 provenienti da 14 diversi comuni limitrofi: Anagni, Artena, Bassiano, Cisterna, Carpineto Romano, Cori, Lariano, Norma, Rocca Massima, Segni, Paliano, Sermoneta, Sezze e Velletri. Dunque 40 cavalieri si contenderanno un premio in denaro per i primi tre classificati e il palio quest’anno realizzato dal gruppo artistico cisternese Havana Family. Ad aumentare il mordente della competizione anche un premio per il Comune i cui cavalieri avranno centrato più anelli.

Una festa che ricorda il folklore e le tradizioni della città, da sempre molto amata dal pubblico e che riaccende l’attenzione su una sana competizione tra comuni e cavalieri.

L’appuntamento

È dunque per domenica 25 agosto presso il Corso della Repubblica di Cisterna a partire dalle ore 16.00.