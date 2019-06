Carosello Storico dei Rioni di Cori: al via il Palio della Madonna del Soccorso

Entra nel vivo il Carosello Storico dei Rioni di Cori: dopo il Giuramento dei Priori arriva il primo importante momento competitivo dell’estate corese, il Palio della Madonna del Soccorso.

I cavalieri di Porta Romana, Porta Signina e Porta Ninfina si sfideranno a una corsa all’anello nella quale vince chi in corsa infila più pugnali di legno in un anello appeso nell’area di gara. Il drappo che sarà conteso quest’anno è opera del Maestro Martino Antocchi.

Come è ormai tradizione, prima della gara sfilerà il Corteo Storico: centinaia di figuranti in costume rinascimentale partiranno alle 16 da piazza della Croce fino ad arrivare a Piazza Signina. Anche quest’anno parteciperanno al corteo in costume anche alcuni utenti del Centro per Disabili Adulti di Giulianello “L’isola di Nemo” prenderanno parte al corteo.

Novità di quest’anno la riproduzione di una locanda del 1500 che sarà ricreata dall’Associazione Culturale L’Altra Città all’interno del percorso del corteo in via Ninfina angolo via Petrarca. Tutti i visitatori saranno inviati dagli stessi figuranti del corteo a entrare nella locanda, a godere delle atmosfere di altri tempi e degustare dei piatti tipici di epoca rinascimentale. La locanda, i cui piatti saranno preparati dai ristoranti coresi aderenti all’iniziativa, sarà aperta dalle ore 10.00 della giornata di domenica.

Come sempre la sera che precede il palio si terranno nei vari rioni di Cori le cene propiziatorie, i contradaioli si ritroveranno con figuranti in costume e cavalieri per festeggiare insieme a tutti coloro che vorranno partecipare a danze folkloristiche, degustazioni di prodotti tipici e riti propiziatori.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 giugno con le cene propiziatorie e per domenica 30 giugno con il Palio della Madonna del Soccorso.

