A Terracina la seconda edizione de Il Palio delle Contrade

Torna per la sua seconda edizione Il Palio delle Contrade di Terracina, una manifestazione organizzata dal Centro Sociale Anziani del Centro Storico Alto, viene realizzata in collaborazione e grazie al contributo della Regione Lazio, del Comune di Terracina e dell’Azienda Speciale di Terracina.

La storia dopo gli Antichi Romani

Quando si parla di Terracina tutti pensano subito al Tempio di Giove Anxur e quindi alla storia più antica, non soffermandosi molto alle epoche successive, in cui la città è stata sempre fiorente, ricca di tradizioni purtroppo poco conosciute. È proprio grazie a un accurato lavoro di studio e ricerca che l’Archeoclub d’Italia-Sede di Terracina ha potuto riportare alla luce tradizioni e folklore del periodo medievale e rinascimentale della città.

Dunque Centro Sociale Anziani del Centro Storico Alto in collaborazione con Associazione Culturale “Coro Myricae” di Terracina, dell’Associazione Culturale degli Arcieri di Terracina “Compagnia Anxur” e dei tamburini del Corpo Bandistico ‘Città di Terracina’ ha potuto dar vita a una manifestazione che ripercorre usi e costumi degli antichi terracinesi. Un evento che vede la partecipazione attiva di molti cittadini e di altri gruppi folkloristici dei comuni della provincia pontina: ovvero quelli della associazioni culturali “Il Cigno e il Grifone” di Gaeta, “Il Palio del Tributo” di Priverno e “La Corte dei Caetani” di Monte San Biagio, che saranno parte integrante dei festeggiamenti.

Tanti appuntamenti durante il Palio

Dunque il centro storico alto di Terracina farà un tuffo nel passato sabato 24 e domenica 25 agosto e tra cortei in costume e competizioni si potrà riscoprire la nostra storia, in maniera divertente e spensierata. Agli eventi principali si affiancheranno una serie di appuntamenti e iniziative collaterali come le esibizioni di giocolieri, musicanti, sputafuoco, cantastorie, giullari; l’istituzione di postazioni didattiche; saranno a disposizione del pubblico diversi punti ristoro, tra questi si terrò l’iniziativa “Taverne, Locande e Osterie del Palio”, con cucina medievale e prodotti tipici nei locali del Centro Storico Alto.



Il programma della manifestazione

Sabato 24 agosto dalle 18.00 alle 21.00

La lettura del Bando Cittadino per le Contrade

Il Giuramento delle Contrade

Il Giuramento sul Vessillo Comunale dalla Piazza d’Armi del Castello di Terracina

Il Giuramento dei Custodi delle Porte della Città con fiaccolata notturna

Domenica 25 agosto dalle 18.00 alle 21.00

Il Corteo Storico delle Contrade

Il Palio delle Contrade con la Disfida degli Arcieri e la Premiazione del vincitore

L’esibizione degli Sbandieratori di Cori

L’esibizione del “Coro Myricae” di Terracina con musiche e canti medievali