Pane olio e pomodoro, la panzanella sull’Amaseno: la manifestazione presso le Mole Sante a Priverno

Una giornata per riscoprire usanze tipiche, prodotti locali e bearsi delle bellezze naturali sulle rive del fiume Amaseno con la manifestazione Pane olio e pomodoro, la panzanella sull’Amaseno realizzata dal Comune di Priverno, in collaborazione con la XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni ed il Comune di Roccasecca.

Le escursioni

Domenica 1 settembre sono in programma tre tipi di escursioni diverse: quella in canoa sul tratto del fiume tra la Diga Nova e le Mole Sante, quella a piedi con il "Gruppo dei Dodici" che prevede il raduno presso il Parco archeologico Privernum, visita guidata e passeggiata verso la radura Mole Sante; e infine quella a cavallo. Le escursioni sono gratuite ma con obbligo di prenotazione contattando i seguenti numeri: escursioni in canoa: 3806414673 – 3270020074; escursione guidata: 3498087237; Escursione a cavallo: 3924565632.

Ristoro con la panzanella

A conclusione delle escursioni quando tutti i partecipanti arriveranno presso la radura fluviale di Mole Sante si potrà liberamente fare un picnic rigorosamente plastic free, o acquistare sul luogo panini con porchetta e salsiccia ei birre alla spina. Gli organizzatori offriranno la tipica panzanella con olio e pomodoro, con il pane fatto con la farina del Consorzio Agrario di Latina, lavorato e cotto al forno da Angelo Bilancia e condito con l’olio EVO degli uliveti di Lupara offerto da Sibelco.

Il momento del ristoro sarà animato dai ritmi reggae della musica dei Muiravale Freetown. Sarà indetto inoltre un contest per gli amanti della fotografia “selfie per il fiume Amaseno” con in palio un montepremi di ricchi e gustosi cesti di prodotti tipici locali.

L’appuntamento

È dunque per domenica 1 settembre, ma in caso di maltempo la manifestazione sarà rimandata a domenica 8.

Il programma

ore 9:00 inaugurazione dell'evento

dalle 9:15 "Adottiamo l'Amaseno", escursioni in canoa sul tratto di fiume tra la Diga Nova e le Mole Sante

Dalle 9:30 "Racconti in cammino", escursione guidata dal "Gruppo dei Dodici" con raduno presso il parco archeologico Privernum (Località Mezzagosto). Visita guidata all'area archeologica e passeggiata verso la radura Mole Sante.

dalle 10:00 trekking a cavallo lungo il fiume

dalle 11:00 inaugurazione mostre e inizio degustazioni

ore 13:00 pranzo presso gli stand o pic nic nella radura

ore 16:30 "Panzanella sull'Amaseno"

ore 18:30 concerto