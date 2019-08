Il Pantanello diventa il "Parco delle Stelle" per la notte di San Lorenzo

Evento speciale sabato 10 agosto al Parco Naturale di Pantanello per la notte di San Lorenzo. Per l’occasione, infatti, il Pantanello diventa "Il Parco delle Stelle” e per i visitatori sarà possibile fare una passeggiata e vedere le stelle grazie al contributo dell'Associazione Pontina di Astronomia.

L'evento è organizzato dalla Lipu in collaborazione con la Fondazione Roffredo Caetani. E’ adatto a bambini dai 6 anni in su (con presenza di accompagnatore). Sarà necessario portare con sé una torcia a mano, abbigliamento e calzature adeguati a un’uscita serale e un telo per sedersi

Il programma

Ore 18:30-18:45: ritrovo dei partecipanti

Ore 18:45-21:00: passeggiata serale nel Parco Naturale di Pantanello accompagnati dalle guide del Centro di Educazione Ambientale LIPU di Latina

Dalle ore 21:15: osservazione sciame meteorico delle Perseidi e degli altri corpi celesti con telescopi ed ausili ottici a cura dell’APA – Associazione Pontina di Astronomia

Prenotazione obbligatoria con contributo d’ingresso di 6 euro

Per info e prenotazioni: mail info@lipulatina.it, tel.: 327 3860129, WhatsApp: 393 3390841