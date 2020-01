Parlami d’Amore al Teatro Europa

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa al Teatro Europa di Aprilia: in programma per sabato 18 gennaio lo spettacolo Parlami d’Amore.

Un testo che scruta nel profondo le dinamiche del rapporto di coppia di Philippe Claudel, scrittore, sceneggiatore, regista e saggista francese. In scena Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti che ne cura anche la regia.

Parlami d’amore racconta, attraverso una grande introspezione psicologica dei personaggi, il rapporto tra uomo e donna nelle sue più diverse ed intime sfaccettature. Le paure, le ansie, i timori nascosti, ma anche le gioie e i sentimenti che si provano. Nei due protagonisti lo spettatore può intravedere delle figure archetipiche, che vanno al di là della modernità, ma che allo stesso tempo simboleggiano la caduta di un certo modo di intendere la società e il ruolo di uomo e donna. Dunque Claudel parla d’amore per parlare dell’Uomo e lo fa in maniera profonda e coinvolgente, senza mai dimenticare l’ironia, la sagacia, anche nei momenti più difficili e sofferti.

L’appuntamento

È dunque per sabato 18 gennaio alle ore 21.00 presso il Teatro Europa di Aprilia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 06.97650344 - 335.8059019. Sarà possibile acquistare i biglietti anche on line sul circuito Ciaotickets.

