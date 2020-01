Patatrak in scena all’Auditorium Costa

Finite le festività natalizie riprendono i consueti appuntamenti con i teatri, anche a Sezze riprende la rassegna dedicata al pubblico più giovane Famiglie a Teatro promossa e sostenuta da A.T.C.L., il Circuito Multidisciplinare di promozione, distribuzione e formazione del pubblico per lo spettacolo dal vivo nella Regione Lazio, con la collaborazione del Comune di Sezze e la direzione artistica di Matutateatro.

Primo appuntamento del 2020 con lo spettacolo Patatrak, vincitore del premio Rosa D'Oro al Festival Nazionale Teatro Ragazzi di Padova 2013, a cura della compagnia veneta Barabao Teatro che salirà sul palco dell’Auditorium Mario Costa di Sezze domenica 12 gennaio alle ore 17.30.

Silvia, Semir, Diego e Monica (interpretati da Romina Ranzato, Ivan di Noia, Cristina Ranzato e Mirco Travisan) sono quattro volontari della Protezione Civile, persone comuni addestrate a fronteggiare situazioni difficili che capitano di rado, ma per le quali è bene non farsi mai trovare impreparati. Lo spettacolo coniuga in maniera divertente il tema della sicurezza e del volontariato con straordinari numeri circensi che lasceranno il pubblico col fiato sospeso.

L’appuntamento

È dunque per domenica 12 gennaio alle ore 17.30 presso l’Auditorium Mario Costa di Sezze. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3286115020 – 3291099630 o inviare una email all’indirizzo info@matutateatro.it .

