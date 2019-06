Pecora Day: a Cori la manifestazione che celebra le antiche tradizioni pastorali

Torna a Cori un appuntamento ormai tradizionale dell’estate: il Pecora Day organizzato dall’Associazione La Copella.

Una manifestazione che vuole ricordare le antiche usanze contadine e pastorali quando nel giorno di riposo dal lavoro dei campi e dai pascoli ci si ritrovava tutti insieme per mangiare le prelibatezze semplici ma gustose realizzate con i frutti del duro lavoro quotidiano e il divertimento era semplice, agreste ma autentico.

Il Pecora Day vuole celebrare i valori che accompagnavano questo tipo di vita, fatti di solidarietà reciproca e rapporti diretti tra le persone, ma ovviamente vuole celebrare anche gli ottimi prodotti tipici locali: oltre alle ricette tradizionali a base di carne di pecora, anche tutti i prodotti pecorini e non solo. Anche il vino di Cori la farà da padrone e tutti coloro che interverranno potranno berlo direttamente dalla “copella” l’antica botticella di legno, con manici e beccuccio per bere che contadini e pastori portavano con sé nei campi e in montagna.

Non mancherà dopo cena l’intrattenimento con danze e musiche improvvisate, per un autentico e genuino divertimento, come accadeva in altre epoche.

L’appuntamento

È dunque per sabato 22 giugno a partire dalle ore 20.00 presso parco naturale La Selva/Fontana del Prato, località Abboccatora, dove sarà allestita la rustica “Capanna del Pecoraro”.