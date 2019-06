Tutto pronto per il 25° Pellegrinaggio Notturno alla Casa del Martirio di Santa Maria Goretti

Torna l’ormai tradizionale Pellegrinaggio Notturno alla Casa del Martirio di Santa Maria Goretti. Un appuntamento che da ben 25 edizioni celebra la Santa Patrona di Latina e permette alla comunità, ricordando la fine ingiusta della Santa, di trattare importanti, e purtroppo sempre attuali, temi come quello della violenza contro le donne e il bullismo.

Le celebrazioni in onore della Santa inizieranno proprio sabato 29 giugno con la tradizionale processione in notturna che partirà alle 23.00 dalla Chiesa di San Matteo, in via Nascosa, e non più da Borgo Piave. Il pellegrinaggio si snoderà poi per via Nascosa, via Cerreto la Croce e via del Crocifisso fino a Borgo Santa Maria (prima sosta); poi, per via Macchia Grande, via della Speranza fino a Borgo Bainsizza (seconda tappa); per la Strada del Bosco, via Monfalcone fino a Borgo Montello (terza tappa) infine, per via Le Ferriere l’arrivo alla Casa del Martirio di Santa Maria Goretti in Le Ferriere, dove alle 6 il vescovo Mariano Crociata presiederà la Messa.

Presso la casa del martirio saranno presenti fino al 14 luglio le reliquie della Santa solitamente custodite presso il Santuario di Nettuno. I festeggiamenti che avranno inizio col pellegrinaggio proseguiranno tutti i giorni fino al 6 luglio, giorno in cui viene celebrata Santa Maria Goretti.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 giugno alle ore 22.45 presso la Chiesa di San Matteo a Latina.