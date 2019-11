Phoenix Fest a Formia

Seconda serata della seconda edizione del Phoenix Fest la manifestazione musicale che porta a Formia il rock e il metal.

Una manifestazione che cresce ampliando l’area di provenienza dei suoi protagonisti e che propone le note robuste di un genere che riesce a reinventarsi e a non tramontare mai.

Dunque in programma per sabato 23 novembre a partire dalle 22.00 presso la sala Falcone Borsellino si esibiranno i “Jumpscare” e gli “Hellucination”.

I campani Jumpscare sono nati nel 2015 attivissimi dal vivo su tutto il territorio nazionale hanno visto modificarsi con gli anni la formazione ma questo non li ha fermati. Hanno all’attivo una Demo (Broken Lands), due EP (Three Marks Of Dreams e Sowing Storms ) ed uno split EP (Chthonic Dreams ,con il compositore Bormanus e Troy Southgate degli HERR) e proprio del 2019 il primo disco “Don’t Close Your Eyes”.

Sul palco oltre ai Jumpscare ci saranno anche gli Hellucination una band che rivitalizza il classico death metal modernizzandolo e fondendolo con altri generi in modo da ottenere un sound più intenso e melodico anche se sempre dalle atmosfere cupe ed evocative.

