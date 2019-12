Phoenix Fest a Formia

Torna il Phoenix Fest per ben due appuntamenti nel mese di dicembre sempre presso la Sala Falcone Borsellino di Formia: sabato 7 dicembee con i Grimace Gall e i Bloodhsed Walhalla e lunedì 23 dicembre con i Lesnar Suplex, gli “Esimere” e i Plakkaggio.

Una serata che vira al doom e al metal epico quella di sabato 7 dicembre che vedrà esibirsi intorno alle 21.00 i Grimace Gall, gruppo nato da un'idea di Daniele Nurzia e Nicolò Finis con un progetto ispirato al doom ma anche su una variante tipicamente black. A seguire si esibiranno i Bloodshed Walhalla, nati nel 2006 da un progetto del polistrumentista Drakhen, hanno all’attivo diversi dischi, tra cui “The Legends of a Viking”,“The Battle will never end”. I Bloodshed Walhalla propongono un metal dalle atmosfere epiche in cui si alternano vari stili vocali.

L’appuntamento

È dunque per sabato 7 dicembre a Formia a partire dalle 21.00.

In fotografia un momento del concerto di novembre con i Jumpscare e gli Hellocination, tratto dalla pagina Facebook del Phoenix Fest

Gallery