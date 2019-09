All’Arena Cambellotti di Latina la prima edizione di “Plants & Food”

All’interno del cartellone di eventi estivi promossi dall’Amministrazione Comunale Latina E’State – Un Mare di Eventi e con il Patrocinio Morale della Ragione Lazio, del Comune, della Fipe Confcommercio Lazio Sud, l’Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio e dall’Associazione Italiana Sommelier di Latina, arriva la prima edizione di “Plants & Food”.

Da venerdì 13 a domenica 15 settembre l’Arena Cambellotti di Latina ospiterà della fiera florovivaistica e culinaria organizzata dal Centro Turistico Giovanile Latina in Itinere tre giorni in cui si potrà curiosare tra vari stand che esporranno piante, utensili e tutto quando concerne il mondo del giardinaggio e partecipare ai tantissimi eventi collaterali della manifestazione: laboratori, incontri con gli esperti, seminari e dimostrazioni tenuti da giardinieri professionisti, architetti del paesaggio, vivaisti, tecnici e docenti.

Gli esperti di piante e giardinaggio

Tra i vari appuntamenti quello con Marisa Frachey e Gino Coletta dell’Azienda Regina Park che sveleranno tutti segreti delle piante grasse rare e delle graminacee, con Sergio Dionigi che illustrerà le caratteristiche del prato ecologico, adatto ad ogni ambiente privo di manutenzione e di “sprechi”; Luigi Maceroni dell’Azienda Prato Perfetto che spiegherà l’utilizzo dell’autonomo robot per il taglio dell'erba.

Gli esperti di cibi e aziende bio

Sul versante “food” ci saranno gli esperti dell’Associazione Italiana Sommelier che, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Cuoche a Domicilio presenteranno le Aziende del Territorio che lavorano in regime bio e nel pieno rispetto dell’Ambiente. Illustreranno il vasto mondo dei cibi senza glutine, dei vini locali, dei fiori edibili ma anche i vari tipi di farine e, come in una macchina del tempo, Pompea Bianchini ci trasporrà all’epoca dei Pani dell’Antica Roma. I segreti del Cake Design saranno svelati da Valeria Amato. Il galateo in tavola, i materiali, le forme, i colori del piatto e nel piatto ci saranno raccontati da Maria Nasso esperta in Visualfood che svelerà alle mamme anche come rendere appetitose verdure e ortaggi presentati in attraenti Bouquet.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 13 settembre alle ore 15.00 e sabato 14 e domenica 15 settembre dalle 9.00 alle 20.00. L’ingresso è a offerta libera.