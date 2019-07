Pontinia Rock&Blues Festival: quattro serate di musica per la XX edizione

Giunge alla sua XX edizione una delle rassegne musicali più longeve della provincia pontina: il Pontinia Rock&Blues Festival, organizzato dall’Officina Culturale Papyrus.

Anche quest’anno nella suggestiva location del teatro all’aperto G. Verga di Pontinia arriveranno grandi musicisti italiani e stranieri, alcuni di fama internazionali altri giovani talenti locali ma tutti prometteranno concerti ed esibizioni di altissimo livello.

Novità di quest’anno: il Festival durerà ben quattro serate invece delle consuete tre, quindi ancora più musica e intrattenimento per tutti gli appassionati di rock e blues. Come sempre il festival non sarà solo musica ma anche stand con memorabilia e merchandising, momenti culturali e una fantastica area ristoro dove gustare gli eccellenti prodotti locali e le birre artigianali.

L’appuntamento

È dunque dal 18 al 21 luglio a partire dalle ore 20.00 presso il teatro all’aperto G. Verga di Pontinia.

Il programma del festival:

giovedì 18 luglio

Great Opening

The Cinelli Brothers

venerdì 19 luglio

Francesco Piu

Matt Schofield

sabato 20 luglio

Andrea Cubeddu

Joanna Connor

domenica 21 luglio

Superdownhome

The Buttshakers