Ponza D’Autore: tre giorni dedicati alla sostenibilità con ospiti d’eccezione

Tra gli appuntamenti estivi più seguiti nel panorama informativo e culturale nazionale arriva l’XI edizione di Ponza d’Autore la rassegna culturale ideata e curata negli anni da Gianluigi Nuzzi e VisVerbi che quest’anno ha per titolo “(in)Sostenibili”.

Il tema della sostenibilità

Da venerdì 26 a domenica 28 luglio si parlerà di sostenibilità da diversi punti di vista: dal turismo alla salute, dallo sport all’alimentazione, passando per la politica, l’economia, l’informazione e l’enogastronomia. Come sempre location della manifestazione sarà la bellissima isola di Ponza in particolare Piazza della Chiesa Santissima Trinità e il Grand Hotel Santa Domitilla che accoglieranno ospiti d’eccezione: il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, i giornalisti Veronica Gentili, Sarah Varetto, Claudio Brachino, Gianluigi Nuzzi, Alessandro Giuli, Francesco Piccinini.

La tutela dell’ambiente

Venerdì 26 luglio si inizierà con le inchieste giornalistiche su alcuni fatti di scottante attualità a cura di Claudio Brachino e commentate da Francesco Piccinini, direttore di Fan Page e dal giornalista Alessandro Politi. Presenzieranno inoltre alcune importanti sostenitrici della tutela dell’ambiente Lorenza Bonaccorsi, assessore al Turismo della Regione Lazio, Monica Frassoni, co-presidente del partito Verde europeo; Ilaria Venturini Fendi, stilista imprenditrice agricola e pioniera della moda sostenibile; Maria Gammino, imprenditrice e fondatrice di Repainted, azienda specializzata nel settore fashion sostenibile. A parlare di “Oltre mare” sarà la velista Cristiana Monina in un dialogo con il giornalista Alessandro Giuli, mentre il dibattito sul futuro sarà affidato a Cristina Pozzi, founder di Impactscool e unica Young Global leader 2019 per l’Italia e al giornalista Alessio Jacona.

Le Terre d’aMare

Tema della serata di sabato 27 luglio sarà Le “Terre d’aMare” e vedrà avvicendarsi sul palco di Ponza D’Autore: il ministro per l’ Ambiente, Sergio Costa e il direttore generale di Wwf Italia, Gaetano Benedetto in un confronto, rispettivamente, con i giornalisti Sarah Varetto e Daniele Moretti. A seguire, il dialogo tra Gianluigi Nuzzi e lo psichiatra Alessandro Meluzzi, l’intervento del comico Saverio Raimondo e l’ironia pungente de @LefrasidiOsho.

Una serata dedicata al mangiar bene

Ad aprire la serata di domenica 28 luglio saranno il poeta e scrittore Antonio De Luca e l’attore Francesco Cordella, in un dialogo rispettivamente con Gianluigi Nuzzi e Alessandro Giuli. Seguirà il confronto, moderato dalla giornalista e critica gastronomica, Eleonora Cozzella, tra la nutrizionista Sara Farnetti e i giornalisti Veronica Gentili, Andrea Radic e Vincenzo Venuto. A chiudere i lavori saranno gli chef Oreste Romagnolo e Roberto Petza che si esibiranno in uno show cooking al quale seguirà la degustazione di prodotti e vini del territorio.