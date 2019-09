Pop On The Rocks: a Roccasecca tre giorni di musica

Prima edizione per la manifestazione musicale organizzata da YouEventLive.com con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Roccasecca dei Volsci: Pop On The Rocks.

Tre giorni di grande musica e spettacolo che animeranno piazza per la Pace Fra i Popoli da venerdì 13 a domenica 15 settembre.

Sin dal pomeriggio si potrà assistere a musica dal vivo e spettacoli di strada nelle piazze e per i vicoli del centro, saranno inoltre allestite delle aree dedicate ai più piccini. Anche Palazzo Massimo, la splendida costruzione risalente al XV secolo, sarà aperta e visitabile dal pubblico, tra le bellezze da ammirare nel suo interno anche il quadro di Donatella Cipolla raffigurante “Il Fantasma di Eufrina” legato a una delle leggende del luogo secondo cui una giovane siciliana fu uccisa nel giorno delle nozze dai figli del feudatario Lelio Massimo di Roccasecca. La manifestazione ospiterà inoltre lo stand dell’Associazione Officium attivissima nella raccolta fondi per finanziare la ricerca sulla fibrosi cistica. Non mancheranno ovviamente gli stand enogastronomici dove gustare gli ottimi prodotti locali.

La vera protagonista di Pop On The Rocks sarà ovviamente la musica. Tre concerti imperdibili per gli appassionati di rock.

Si inizia venerdì 13 settembre saliranno sul palco di Roccasecca gli Achtung Babies, tribute band degli U2 tra le più longeve, oltre 20 anni di attività, stimati dalla stessa band di Dublino che proporranno un grande spettacolo musicale con particolare attenzione al repertorio, ai costumi di Bono, The Edge, Larry Mullen jr e Adam Clayton.

Sabato 14 settembre si esibiranno i Big Ones (Renzo D’aprano voce e armonica, Luca Mommi, chitarre e cori, Dave Pola chitarre e cori, Gian Marco Benvenuti tastiere, Massimo Conti basso, Luca Ferraresi batteria cover band degli indimenticati Aerosmith. Una tra le cover band più famose che ha suonato in giro per l’Europa riscuotendo grandissimo successo e proponendo al pubblico gli immortali classici della band americana.

Domenica 15 settembre ci sarà un omaggio al rock italiano con i Vivere Vasco, tribute band di Vasco Rossi, ritenuta tra le più fedeli e apprezzate in Italia.

L’appuntamento

È dunque dal 13 al 15 settembre a Roccasecca.