Premio Camilla: a Priverno premiate sei donne che si sono distinte in vari ambiti

Arriva a Priverno la prima edizione del Premio Camilla: un riconoscimento che ogni anno sarà assegnato a sei donne residenti nel Lazio che si sono distinte in vari ambiti dall’arte e alla cultura, dal volontariato allo sport, dalla comunicazione al giornalismo, dall’istruzione alla formazione, dalle imprese alle professioni, dalla politica alle istituzioni.

Sei donne a cui sarà donata la statuetta che ricorda il personaggio mitologico di Camilla, figlia di Metabo tiranno di Privernum, valorosa guerriera e principessa dei Volsci e cui gesta sono raccontate da Virgilio nell’Eneide.

Sabato 28 settembre a partire dalle 16.30 si terrà la cerimonia di premiazione nello splendido auditorium dell’Ex Infermeria dei Conversi nel Borgo di Fossanova. Testimonial e madrina della cerimonia sarà la brillante percussionista, cantante e autrice Valentina Ferraiuolo che porterà in scena l’importante progetto contro la violenza di genere, un concerto in trio dal nome del nuovo album “tamburo rosso”.

Marina Martini aprirà la cerimonia con delle letture, mentre le premiazioni saranno accompagnare dal suono della fisarmonica e della chitarra di Davide Zazzi Rossi e Davide Bianchini. La cerimonia sarà inoltre impreziosita dalla mostra dell’artista Anna Colaiacovo.

L’appuntamento

È dunque per sabato 28 settembre presso l’ex infermeria nel borgo Medievale di Fossanova con il Premio Camilla Città di Priverno.