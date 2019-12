Presepe nelle Grotte di Palazzo Caetani

Torna per la sua 34° edizione Presepe a Palazzo Caetani: il fulcro del Natale a Cisterna.

È ormai tradizione per la città e per i sempre più numerosi visitatori che vengono da tutta la regione visitare il presepe che l’Associazione Presepe a Palazzo ha realizzato ben oltre trent’anni fa.

Un presepe in stile napoletano ottocentesco caratterizzato da giochi d’acqua e di luci, meccanismi per il movimento, è da tempo meta di turisti, devoti e curiosi, soprattutto la notte di Natale quando, dopo la Santa Messa, il Bambinello viene portato in processione dalla Chiesta di Santa Maria Assunta in Cielo fino alle grotte poste sotto Palazzo Caetani.

Il presepe sarà dunque aperto al pubblico nel giorno di Natale e Santo Stefano, domenica 29 dicembre, mercoledì 1 gennaio e poi domenica 5 e lunedì 6 gennaio sempre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

