I grandi nomi del rock al Priverno Rock Festival

All’interno della programmazione di eventi estivi di Priverno arriva l’ormai consueto Priverno Rock Festival.

Dal 3 al 5 luglio piazza Vittorio Emanuele si animerà di musica in un connubio inconsueto ma terribilmente affascinante: l’architettura medievale della location e le note del rock che risuoneranno per tre sere. Il Priverno Rock Festival, ideato della You Marketing srl con la Direzione Artistica della You Event live, sarà affiancato da una serie di iniziative collaterali come diverse aree Street Food, mercatini artigianali ed aree giochi con gonfiabili ed intrattenimenti per i più piccoli tra le antiche porte della città.

Si partirà dunque mercoledì 3 luglio con la Rino Gerard Band che proporrà gli indimenticabili successi di Rino Gaetano.

Giovedì 4 luglio arriva a Priverno, come unica tappa nel Lazio, Will Hunt ex batterista degli Evanescence e dei Black Label Society, che ha dato un tocco rocco e metal anche all’ultimo tour di Vasco Rossi. Will Hunt omaggerà un grande e compianto artista e la sua indimenticabile band: Kurt Cobain e i suoi Nirvana con una serata dedicata alle loro canzoni.

Venerdì 5 luglio altra serata imperdibile per gli amanti del rock con una tribute band dei Pink Floyd: The Dark Zone affiancati dal coro Mavra, diretto dal Maestro Gallo, e l’esclusiva partecipazione del pianista Simoni, presentano ed omaggiano la band che ha scritto pagine fondamentali della storia della musica.

L’appuntamento

È dunque dal 3 al 5 luglio nel centro storico di Priverno