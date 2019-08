A Priverno lo “Street Food Village”

Tre giorni di festa a Priverno dal 7 al 9 agosto, all’insegna anche cibo di strada e della birra artigianale, senza dimenticare la grande musica. Mercoledì 7 agosto la carovana dello “Street Food Village” riparte proprio dal centro lepino.

Saranno presenti oltre 15 stand gastronomici provenienti da tutta Italia e non solo; ognuno proporrà un proprio tema culinario: dai più classici formati dell'hamburgeria o al piccantissimo Tex mex, fino ad arrivare a cibi più particolari come "l'asado argentino", passando per la "puccia pontina", il "caciocavallo 'mpiccato" o la "bombetta di Alberobello", tanto per citarne alcuni.

Il tutto accompagnato da birra artigianale, italiana ed estera, mentre si assiste al “Radio Libera Festival” che prevede grande musica nei diversi angoli di Priverno. L'ingresso allo “Street Food Village” è libero, mentre, specificano gli organizzatori, tutti i cibi e le bevande in degustazione possono essere acquistati direttamente presso ciascuno stand.