Processione Notturna alla Chiesuola

Nonostante sia stata rimandata al prossimo anno la Festa della Mietitura, il Comitato Chiesuola, nel rispetto delle norme anti COVID-19 organizza per sabato 18 luglio la Processione Notturna dedicata alla Madonna del Rosario di Chiesuola a Latina.

I cittadini sono invitati a contribuire a questa manifestazione religiosa illuminando le proprie abitazioni e a installare decorazioni nei propri giardini e sui ponti.

La statua della Vergine Maria sarà accompagnata da una sfilata di trattori d’epoca. La processione partirà alle ore 21.00 dalla Chiesa proseguirà in direzione Appia per via Chiesuola, passando per Via Piscinara Destra, Strada Don Luca, Strada Congiunte direzione Via Epitaffio, Via del Saraceno, Via Torre la Felce direzione aeronautica, Via Chiesuola direzione Borgo Piave, Via del Gionco, Strada della Cava direzione Chiesuola e rientro in Chiesa.

La processione quest’anno sarà dedicata alla memoria del compianto Tiziano Marangon attivissimo membro del Comitato, venuto recentemente a mancare.

L’appuntamento

È presso la Chiesuola alle ore 21.00 di sabato 18 luglio.