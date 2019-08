Ferragosto a Latina, la processione della Madonna Stella Maris al Lido

Come ogni anno torna uno dei momenti più attesi della giornata di Ferragosto a Latina, la tradizione processione dell’effigie della Madonna Stella Maris.

E’ l’evento cardine dello storico appuntamento con la Festa dell’Assunzione di al Cielo di Maria per il 15 agosto. La processione della Maddona Stellla Maris si tiene come da tradizione la sera di Ferragosto sul lungomare di Latina. Un appuntamento, quello organizzato dalla Chiesa Stella Maris Latina Lido, che vede raccogliere migliaia di persone al Lido di Latina.

L’inizio della processione è previsto per le 19 con la partenza dal piazzale della Chiesa di Stella Maris. La statua della Madonna sarà posta su un carro addobbato e trainato da un trattore che procederà lungo le strade del lungomare (la foto dell’edizione 2017 - Pagina Fb Chiesa Stella Maris Latina Lido).

Il percorso di quest’anno: via Capraia, via Lungomare, via Casilina Sud/Nord, via Litoranea direzione Borgo Grappa. All’altezza del canale Cicerchia si inverte il senso di marcia e si ripercorrerà via Litoranea, via Velaccio, via Randa, via del Lido, piazzale Loffredo. Da piazzale Loffredo si percorrerà tutta via Lungomare sino a Foce Verde, per poi proseguire per strada Foce Verde, via Massaro, via Casilina Sud, via Lungomare fino all’inizio di Via Capraia. Da Via Capraia inizierà la processione a piedi fino alla chiesa.