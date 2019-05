Pueblo: al Teatro Moderno Ascanio Celestini racconta le storie di tanti “invisibili”

Prosegue la stagione di prosa organizzata e promossa da ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio con il finanziamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Lazio e del Comune di Latina, con un appuntamento davvero imperdibile con Ascanio Celestini.

L’umanità che vive ai margini

Martedì 21 maggio andrà in scena al Teatro Moderno “Pueblo”, spettacolo di e con Celestini e musiche dal vivo di Gianluca Casadei. Seconda parte di una trilogia iniziata con Laika, Pueblo racconta di un’umanità emarginata, tipizzazioni umane che potrebbero vivere silenziose e invisibili in qualsiasi periferia cittadina: “Questa è la storia di una barbona che non chiede l’elemosina e di uno zingaro di otto anni, della barista che guadagna con le slot machine, di un facchino africano e di un paio di padri di cui non conosco il nome. La storia dignitosa dei centomila africani morti nel fondo del mare. Questa è la storia di una giovane donna che fa la cassiera al supermercato e delle persone che incontra. Questa è la storia di un giorno di pioggia”.

Un mondo fatto di piccole cose

Uno spettacolo che vuole porre l’attenzione su tutti gli esseri umani dimenticati, che vivono ai margini della società e di cui la gente si accorge solo quando diventano protagonisti di eventi tragici. Ascanio Celestini vuole raccontare il loro mondo interiore, un mondo magico fatto di piccole cose che li rendono così umani e così speciali, ma delle quali nessuno mai si accorgerà. Un mondo nel quale irrompe purtroppo la violenza, la solitudine e l’indifferenza. Uno spettacolo per pensare, riflettere e viaggiare con l’immaginazione, per immedesimarsi e provare a cambiare prospettiva.

L’appuntamento

È dunque per martedì 21 maggio alle ore 21.00 al Teatro Moderno di Latina.