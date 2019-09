PuntiniFest: a Sezze quattro giorni dedicati ai bambini

Quattro giorni dedicati al mondo dell’infanzia: un festival fatto di spettacoli teatrali, letture, cinema, laboratori artistici, giochi, incontri e momenti di riflessione sul mondo dei bambini che si terrà a Sezze da giovedì 5 a domenica 8 settembre: il PuntiniFest.

I luoghi del PuntiniFest

Ideato e organizzato da Matutatreatro all’interno dell’iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio “Officina culturale dei Monti Lepini”, il festival si terrà nel centro storico di Sezze in particolare presso il MAT Spazio Teatro ma anche presso il Museo del Giocattolo, il Museo Archeologico e la Biblioteca Comunale e arriveranno anche in periferia grazie alla formula del “bibliocaravan”, un camper trasformato in libreria che porterà libri e letture nelle aree più esterne del paese.

Per porre al centro dell’attenzione i bambini

Una serie di eventi rivolti non solo al pubblico più giovane, ma anche a genitori, insegnanti, operatori del settore educativo e in generale a tutta la comunità. L’intento è quello di mettere i bambini al centro della nostra attenzione, come affermano

Quattro giorni per i bambini e con i bambini. Come affermano Julia Borretti, Titta Ceccano e Daniela Monteforte, ideatori di PuntiniFest “I bambini sono la componente più preziosa di una comunità ed è giusto che la comunità li ponga sempre al centro dell’attenzione. Il nostro festival vuole essere un’occasione per farlo in maniera divertente e culturalmente di qualità e vuole essere un regalo che facciamo a tutti i bambini del nostro paese e a tutti coloro che vorranno partecipare”.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è consigliata la prenotazione chiamando i numeri 3286115020 o 3291099630.

PuntiniFest gode del patrocinio del Comune di Sezze e di Unicef-Comitato di Latina ed è realizzato in collaborazione con Compagnia dei Lepini, Nati per Leggere, Tunuè, Libreria Anacleto. Sono partner dell’iniziativa Utopia Teatro Ragazzi e coop. Soc. Lo Scarabocchio. Sponsor CSQS.

Il programma

giovedì 5 settembre

ore 11.00 a Sezze Scalo (piazzale della Stazione)

Bibliocaravan, letture in periferia

Ore 12.00 Centro Commerciale Le Fontane

Bibliocaravan, letture in periferia

ore 17.00 MAT Spazio Teatro

apertura della Libreria del Festival

in collaborazione con la libreria Anacleto di Cisterna di Latina, il MAT diventerà una libreria per bambini e ragazzi aperta per tutta la durata del festival.

ore 19.00 MAT Spazio Teatro

Suoni di fiaba: fiabe etniche narrate attraverso la voce e con strumenti a percussione popolari, a cura della compagnia Opera Prima Teatro.

Ore 21.00 MAT Spazio Teatro

la proiezione del film d’animazione Spider Man, un nuovo universo

(unico evento del festival con ingresso a pagamento: € 3)

venerdì 6 settembre

Ore 10.30 MAT Spazio Teatro

Musicresciamo: laboratorio musicale per bambini dai 2 ai 6 anni a cura di Roberto Caetani.

ore 17.00 MAT Spazio Teatro

Timothy Top! : laboratorio di fumetto con Daniele Bonomi, in arte GUD

Ore 18.30 centro storico

percorso di letture itineranti che farà tappa al Museo del Giocattolo, alla Biblioteca Comunale e al Museo Archeologico. Le letture saranno curate dalle associazioni Lapostrofo, Dimensioni Musicali e Botteghe Invisibili.

ore 21.00 MAT Spazio Teatro

I racconti di Fernando: spettacolo di e con Maurizio Stammati, compagnia Teatro Bertolt Brecht

sabato 7 settembre

ore 10.30 MAT Spazio Teatro

Un laboratorio di teatro per famiglie

Ore 16.30 MAT Spazio Teatro

La città dei bambini. Buone pratiche e politiche culturali a misura di bambino: tavola rotonda a cui parteciperanno educatori esperti del settore, operatori culturali, amministratori, ognuno portavoce della propria esperienza.

ore 19.00 MAT Spazio Teatro

Trame su misura a cura della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro

Ore 21.15 MAT Spazio Teatro

Old Jazz Orchestra spettacolo di clown teatrale e musica dal vivo presentato dalla compagnia La settimana dopo.

domenica 8 settembre

ore 10.30 MAT Spazio Teatro

letture per bambini da 0 a 6 anni, a cura dei volontari del Lazio di Nati Per Leggere

ore 13.00 piazza San Lorenzo

Pranzo in famiglia: grande tavolata e giochi nei vicoli

ore 18.00 MAT Spazio Teatro

Piccolo Principe spettacolo a cura della compagnia Matutateatro