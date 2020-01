Quel Dono… a Natale in scena a Trivio

All’interno del ricco programma di eventi della manifestazione Natale intorno al Ceppo Natalizio a Trivio, Formia sarà replicata, dopo la prima del 28 dicembre, un divertente spettacolo teatrale a tema natalizio.

Sabato 4 gennaio presso il Villaggio Don Bosco si terrà lo spettacolo Quel Dono… a Natale a cura del Centro Socio Culturale Trivio Luigi Saraniero per la regia di Gianluca Lombardi.

Lo spettacolo è un libero adattamento dell’atto unico “Il Dono di Natale” di Eduardo De Filippo, basato sulla novella “The gift of the Magi” di O. Henry, in scena per la prima volta al Teatro Sannazzaro di Napoli il 4 febbraio 1934 dalla compagnia teatrale "Teatro umoristico " e che non è mai stata pubblicata.

Attraverso le vicende tragicomiche di due famiglie povere che si apprestano a festeggiare il Natale si potrà riscoprire la vera essenza della festività: ovvero il dono disinteressato, non materiale, dell’amore e del sostegno reciproco.

L’appuntamento

È dunque per sabato 4 gennaio alle ore 19.30 presso il Villaggio Don Bosco a Formia.

