“Quel Nome” in scena al Teatro Pistilli

Prosegue la XXIII edizione della rassegna teatrale Buonumore a Teatro, ospitata presso Il Teatro Luigi Pistilli di Cori, con il suo terzo appuntamento.

In scena la Compagnia “Il cassetto nel sogno” di Pomezia con lo spettacolo Quel Nome, una commedia brillante di Massimo Pettinari.

Una cena tra parenti e amici si trasforma in una guerra senza esclusione di colpi, una lieta novella annunciata a tavola innescherà una serie di discussioni che metteranno in luce caratteri, valori e rancori celati da anni.

Tanti spettatori rivedranno nelle divertenti battute molte delle proprie situazioni famigliari e tra una risata e l’altra non mancheranno di riflettere sul concetto di famiglia.

L’appuntamento

È per domenica 2 febbraio alle ore 17.00 presso il Teatro Pistilli di Cori. Come sempre l’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori offre l’intera stagione teatrale agli iscritti dei Centri Sociali di Cori e Giulianello. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 347 598 7660 – 349 175 2618.