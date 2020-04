Raccontami una storia: letture al telefono

In occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore e anticipando la X edizione del Maggio dei Libri 2020, i volontari di Nati Per Leggere di Sabaudia propongono una simpatica iniziativa in linea con le disposizioni governative di contenimento dell’epidemia di Coronavirus.

Dal 24 al 30 aprile si potrà partecipare all’iniziativa Raccontami una Storia: chiunque voglia donare una storia a una persona cara, che sia un adulto o un bambino, potrà inviare una email all’indirizzo natiperleggere.sabaudia@gmail.com indicando il nome e il numero di telefono. I volontari di Nati per leggere fisseranno un appuntamento telefonico e leggeranno una storia al telefono.

L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare attraverso la lettura e il racconto le persone costrette in questo periodo alla distanza fisica e per festeggiare il centenario dalla nascita di Gianni Rodari.

Le letture si svolgeranno ogni pomeriggio dalle 17.00 alle 19.30 dal 25 aprile al 1 maggio.

Gallery