Radice di Due: Edy Angelillo e Michele La Ginestra in scena al Moderno

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno di Latina con una commedia divertente e a tratti dolceamara: Radice di Due, La Matematica dell’Amore.

In scena Edy Angelillo e Michele La Ginestra che interpretano Gerri e Tom: insieme da 60 anni tra alti e bassi, tra prendersi e lasciarsi: una vita insieme, iniziata nell’infanzia e protratta fino alla vecchiaia.

Gerri è brillante, prende la vita con leggerezza e ironia, mentre Tom è in costante ricerca della normalità ed è ossessionato dal perché della matematica che secondo lui “è un complotto degli adulti a danno dei bambini”. Una coppia di opposti che affronta le difficoltà della vita mantenendo sempre la voglia di sorridere.

Una commedia divertente che offre tanti spunti di riflessione scritta da Adriano Bennicelli per la regia di Enrico Maria Lamanna.

L’appuntamento

È per venerdì 8 novembre alle ore 21.00, sabato alle ore 17.00 e alle ore 21.00 e domenica alle 17.30. Per informazioni e acquisto biglietti è possibile contattare il numero 0773 660550, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it, consultare la pagina Facebook del Teatro o sul circuito on line Ciao Tickets.